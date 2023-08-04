سفيان أمرابط يصطدم بهذه العقبة بعد موافقته على الانتقال لمانشستر يونايتد
قال النجم المغربي سفيان أمرابط "نعم" للانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن الشياطين الحمر بحاجة للتخلص من البرازيلي "فريد" قبل أن يتمكنوا من التعاقد مع المغربي.
وجذب أمرابط نجم فيورنتينا انتباه أكبر فرق أوروبا خلال مونديال 2022، حيث لعب دورًا أساسيًا مع منتخب المغرب، وقاد أسود الأطلس ليصبح أول دولة أفريقية تصل إلى نصف النهائي.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة مانشستر يونايتد قدمت لنادي فيورنتينا عرضًا أوليًا بقيمة 21.5 مليون جنيه إسترليني، ومن المرجح الموافقة عليه.
ورغم موافقة أمرابط وناديه فيورنتينا يحتاج مانشستر يونايتد للتخلص من لاعبه البرازيلي "فريد" والمنبوذ دوني فان دي بيك قبل أن يتمكنوا من تقديم "عرض رسمي".
وفي حالة التخلص من الثنائي السابق سيقوم مانشستر يونايتد بتقديم العرض الرسمي لفيورنتينا.
وحال إتمام الصفقة، فإن أمرابط سيكون ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد ماسون ماونت من تشيلسي وأندريه أونانا من إنتر ميلان.
ويمتد عقد سفيان أمرابط مع فريق فيورنتينا إلى يونيو 2024 مع وجود خيار التمديد لعام جديد.
ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة التسويقية الحالية للاعب 30 مليون يورو.