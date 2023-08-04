سفيان أمرابط يصطدم بهذه العقبة بعد موافقته على الانتقال لمانشستر يونايتد

وجذب أمرابط نجم فيورنتينا انتباه أكبر فرق أوروبا خلال مونديال 2022، حيث لعب دورًا أساسيًا مع منتخب المغرب، وقاد أسود الأطلس ليصبح أول دولة أفريقية تصل إلى نصف النهائي.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة مانشستر يونايتد قدمت لنادي فيورنتينا عرضًا أوليًا بقيمة 21.5 مليون جنيه إسترليني، ومن المرجح الموافقة عليه.

ورغم موافقة أمرابط وناديه فيورنتينا يحتاج مانشستر يونايتد للتخلص من لاعبه البرازيلي "فريد" والمنبوذ دوني فان دي بيك قبل أن يتمكنوا من تقديم "عرض رسمي".

وفي حالة التخلص من الثنائي السابق سيقوم مانشستر يونايتد بتقديم العرض الرسمي لفيورنتينا.