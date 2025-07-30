بايرن ميونخ يعلن رسميا تعاقده مع لويس دياز من ليفربول

أعلن بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع الجناح الكولومبي لويس دياز لأربع سنوات قادما من ليفربول.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بايرن دفع حوالي 75 مليون يورو (86.67 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي الكولومبي (28 عامًا).

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وكان عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027.

وانتقل دياز إلى النادي المنتمي لمرسيسايد من بورتو البرتغالي مقابل حوالي 50 مليون يورو في يناير 2022.

وشارك دياز في 148 مباراة في جميع المسابقات على مدار أربعة مواسم مع ليفربول وسجل 41 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

وسيرتدي دياز مع بايرن ميونخ القميص رقم 14 خلال مسيرته مع العملاق الألماني تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وعلّق ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، على الصفقة في تصريحات رسمية لموقع النادي، قائلا: "لويس دياز لاعب ذو خبرة دولية كبيرة، يتمتع بمهارات عالية، سيفيدنا بكل تأكيد، يسعدنا انضمامه إلينا، صفقات كهذه تنجح عندما تتكامل جميع العناصر، جماهيرنا تتطلع إلى رؤية هذا اللاعب الاستثنائي".

وتحدث دياز عن مغامرته الجديدة، موضحًا: "سعيد للغاية، يعني لي الكثير أن أكون جزءًا من تاريخ بايرن ميونخ، فهو أحد أكبر الأندية في العالم، أريد مساعدة فريقي الجديد بأسلوبي وشخصيتي، هدفي هو الفوز بجميع الألقاب".