"مفاجأة صادمة" في إعارة نجم الأهلي المصري للجيش المغربي

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة صادمة بشأن إعارة رضا سليم، نجم الأهلي المصري، إلى الجيش الملكي المغربي.

وكان نادي الجيش الملكي، أعلن، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع الجناح المغربي رضا سليم على سبيل الإعارة لموسم واحد قادماً من الأهلي المصري.

وقال النادي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "رضا سليم يعود للكتيبة العسكرية.. مرحباً بعودتك إلى نادي المغاربة".

وسبق للاعب أن ارتدى قميص الجيش الملكي قبل أن ينتقل إلى صفوف الأهلي.

وأتم الفريق الأحمر اتفاقه مع الجيش الملكي على رحيل رضا سليم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ ذكر تقارير أن عقد اللاعب يتضمن بند أحقية الشراء لصالح الجيش الملكي، مقابل حصول المارد الأحمر على مليون دولار، بالإضافة إلى 200 ألف دولار امتيازات أخرى.

من جانبه، كشف موقع "البطولة" التفاصيل المالية الكاملة للصفقة وهي التي تسببت في صدمة للجمهور الأهلاوي، حيث اتفق مسؤولو الفريق المصري مع نظرائهم في الجيش الملكي على تحمل جزء من راتب رضا سليم من أجل إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفي، أمس الأربعاء.

وأفادت المصادر بأن النادي الأهلي المصري سيتحمل مبلغ 700 ألف دولار من مستحقات اللاعب ضمن الصفقة، بينما يسهم فريق الجيش الملكي بمبلغ 200 ألف دولار فقط، بعكس ما نقلته تقارير مقربة من الأهلي.

وسيبلغ بذلك مجموع ما سيتقاضاه رضا سليم 900 ألف دولار كراتب أساسي، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية قد تصل قيمتها إلى 100 ألف أخرى.

ونفت التقارير الأنباء التي تحدثت عن مساهمة الجيش الملكي بمبلغ 550 ألف دولار في الصفقة، مؤكدةً أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

ورفض رضا سليم الانتقال لأي نادٍ محلي بعد تلقيه أكثر من عرض، مفضلا العودة للمغرب من بوابة الجيش الملكي لتقاضي نفس راتبه مع الأهلي.