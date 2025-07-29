غولر يجتاز أول اختبارات تشابي ألونسو بنجاح

اجتاز النجم التركي الشاب أردا غولر أول اختبار عملي له تحت قيادة تشابي ألونسو بنجاح لافت، حيث قدم أداءً متكاملاً في مركز الوسط خلال مشاركته مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

ويستعد غولر لبداية جديدة مع ريال مدريد مختلفة تمامًا عما عاشه عند انضمامه للنادي الملكي. بعد عامٍ أولٍ مليء بالإصابات، وموسمٍ ثانٍ قضاه بدقائق متقطعة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، يواجه الشاب التركي الآن موسمًا مشبعًا بالأمل والثقة، والأهم من ذلك، بدورٍ محوري.

مفتاح التحول في مسيرته مع ريال مدريد يحمل اسمًا واضحًا.. "تشابي ألونسو"، المدرب الذي أكد أن مشروعه يبدأ من الصفر تقريبًا، وبدأ بالفعل خلال كأس العالم للأندية في رسم ملامح فريقه، وأردا يحتل مكانة بارزة في خططه.

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تجربة ناجحة في مركز جديد

خلال كأس العالم للأندية، جرّب ألونسو، لاعبه غولر في مركز غير معتاد بالنسبة له، كلاعب وسط صانع ألعاب، ضمن تشكيلة تعتمد على ثلاثة مدافعين في الخط الخلفي.

الفكرة طموحة بالنسبة للتركي، المعتاد على اللعب في مواقع أقرب إلى منطقة الخصم.

لكن رؤية ألونسو واضحة، وهي الاستفادة من رؤيته الثاقبة، ولمساته الدقيقة، وقدرته على الاستلام بين الخطوط، مع المطالبة منه بالمشاركة الفاعلة في الجوانب التكتيكية والدفاعية.

وكانت النتائج في البطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مشجعة.

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ألونسو "سعيد جدًا" بأداء غولر

حسب معلومات حصلت عليها صحيفة "ماركا"، فإن ألونسو سعيد جدًا بأداء غولر وموقفه الإيجابي.

وقالت الصحيفة: "ما أدهشه لم يكن فقط مهارته المعروفة بالكرة، بل استعداده لتعلم حركات جديدة، وملء مساحات مختلفة، واستيعاب مفاهيم دفاعية لم تكن جزءًا من لعبه من قبل".

كما أعجب المدرب بنضج غولر في تبني هذا الدور الجديد، وتخطط الإدارة الفنية لمواصلة تطويره كلاعب محوري في صناعة اللعب من وسط الملعب.

وأشارت إلى أن النجم التركي الشاب وجد في ألونسو مدربًا يثق في موهبته ويمنحه الفرصة التي طالما انتظرها.

ويستعد أردا غولر لموسم مصيري.. ريال مدريد يبدأ عهدًا جديدًا تحت قيادة ألونسو، والشاب التركي مقدر له أن يكون أحد أبرز نجومه.