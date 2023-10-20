ما قصة "غرفة الفار السرية" في الدوري الإسباني؟

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال الحكم المعتزل إسترادا فيرنانديز إن هناك غرفة لحكام الفيديو "VAR"، سرية في ملاعب الدوري الإسباني، وهي بعيدة عن الغرفة الأساسية للحكام.

وأضاف: "غرفة "VAR" الثانية تم اعتمادها بدءًا من موسم 2021-22 وموسم 22-23، من جانب رابطة الدوري الإسباني".

وتابع: "الاتحاد الإسباني أنشأ هذه الغرفة دون شرح ذلك علنًا لرابطة الدوري أو للأندية، ومنحونا المزيد من العمل مع مسؤوليات ليست من مسؤوليتنا".