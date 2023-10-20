ما قصة "غرفة الفار السرية" في الدوري الإسباني؟
فجر الحكم الإسباني المعتزل إسترادا فيرنانديز، مفاجأة كبيرة في مباريات "لا ليغا" بعد أن أعلن عن وجود غرفة "VAR" سرية في الملاعب.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال الحكم المعتزل إسترادا فيرنانديز إن هناك غرفة لحكام الفيديو "VAR"، سرية في ملاعب الدوري الإسباني، وهي بعيدة عن الغرفة الأساسية للحكام.
وأضاف: "غرفة "VAR" الثانية تم اعتمادها بدءًا من موسم 2021-22 وموسم 22-23، من جانب رابطة الدوري الإسباني".
وتابع: "الاتحاد الإسباني أنشأ هذه الغرفة دون شرح ذلك علنًا لرابطة الدوري أو للأندية، ومنحونا المزيد من العمل مع مسؤوليات ليست من مسؤوليتنا".
وعطفًا على هذه التصريحات، أصدر الاتحاد الإسباني اليوم الجمعة بيانًا أكد فيه أنه لا يتدخل في عمل الحكام بعد بناء غرفة تقنية الفيديو الثانية.
وأوضح الاتحاد الإسباني في بيانه: "غرفة حكام الفيديو الثانية لا تتدخل بعمل الغرفة الأساسية وأنها تُعتبر احتياطية ويوجد فيها حكم مهمته مراقبة المباراة والاستعداد لاستبدال حكم "VAR" أو مساعده في حال وجود أي مشاكل".