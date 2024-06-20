سبب قانوني يمنع مبابي من ارتداء قناع "فرنسا" في المباريات
كشفت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية، عن وجود سبب قانوني، سيمنع النجم الفرنسي كيليان مبابي، من ارتداء قناع صمم خصيصًا له، بعد الإصابة التي تعرض لها في أنفه، خلال مباراة منتخب بلاده أمام النمسا في يورو 2024.
وتعرض مبابي (25 عامًا) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا في المباراة المقررة غدًا الجمعة ضمن المجموعة الرابعة.
مبابي ارتدى اليوم الخميس القناع المصنوع خصيصًا له، بعد إصابته في أنفه ويحمل القناع اسم اللاعب، وصورة الديك، وهو لقب منتخب فرنسا، مع وجود رقم 10 الذي يرتديه، ونجمتين في إشارة لفوز منتخب فرنسا ببطولتين لكأس العالم.
ولكن صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية قالت إن كيليان مبابي لا يمكنه اللعب بالقناع الذي ارتداه اليوم في المباريات، كونه يحتوي على ثلاثة ألوان.
وأوضحت: "قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسمح فقط بصنع الأقنعة من لون واحد، وهو ما يجعل مشاركته بهذا القناع غير قانونية".
ولكن وفقًا للتقرير، فإن اللاعب لديه أقنعة أخرى مطابقة للوائئح والمواصفات، وسيرتديها خلال المباريات.
يذكر أن ديدييه ديشان مدرب فرنسا أكد بأن كيليان مبابي قائد المنتخب سيكون متاحًا للمشاركة في المباراة الثانية للفريق في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا، أمام هولندا، رغم إصابته بكسر في الأنف خلال الفوز 1-صفر على النمسا.
وقال ديشان: "نعم، كيليان مبابي سيرتدي قناعًا، لستم بحاجة حقًا إلى معرفة تفاصيل حول هذا القناع".
ويتوقع أن ينتظر منتخب فرنسا حتى وقت متأخر قبل حسم القرار بشأن مشاركة مبابي ضمن التشكيلة الأساسية، وذلك بعد أربعة أيام فقط من إصابته.