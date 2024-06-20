سبب قانوني يمنع مبابي من ارتداء قناع "فرنسا" في المباريات

وتعرض مبابي (25 عامًا) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو ولجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي كي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا في المباراة المقررة غدًا الجمعة ضمن المجموعة الرابعة.

مبابي ارتدى اليوم الخميس القناع المصنوع خصيصًا له، بعد إصابته في أنفه ويحمل القناع اسم اللاعب، وصورة الديك، وهو لقب منتخب فرنسا، مع وجود رقم 10 الذي يرتديه، ونجمتين في إشارة لفوز منتخب فرنسا ببطولتين لكأس العالم.

ولكن صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية قالت إن كيليان مبابي لا يمكنه اللعب بالقناع الذي ارتداه اليوم في المباريات، كونه يحتوي على ثلاثة ألوان.

وأوضحت: "قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تسمح فقط بصنع الأقنعة من لون واحد، وهو ما يجعل مشاركته بهذا القناع غير قانونية".

ولكن وفقًا للتقرير، فإن اللاعب لديه أقنعة أخرى مطابقة للوائئح والمواصفات، وسيرتديها خلال المباريات.