رسميا.. مانويل نوير يعلن اعتزال اللعب دوليا

أعلن مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم اعتزاله دوليا بعدما شارك في 124 مباراة مع منتخب بلاده منذ 2009.

وفاز نوير (38 عاما)، حارس مرمى بايرن ميونيخ بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في المسابقة عندما حصدت ألمانيا كأس العالم 2014.

وكتب نوير عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "اليوم نهاية مسيرتي في المنتخب الألماني لكرة القدم، من يعرفني يدرك أنني لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. أشعر أنني بحالة جيدة جدا بدنيا وبالطبع كأس العالم 2026... كانت عامل جذب بالنسبة لي".

وأضاف الحارس الذي شارك في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده في يونيو ويوليو الماضيين:"رغم ذلك، فقد توصلت لقرار أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي في المنتخب".

بدوره، قال الاتحاد الألماني لكرة القدم إن نوير أحد أعظم الحراس على مر العصور.

وأضاف في بيان نشره على حسابه بمنصة التواصل: "كل الكلمات لا تفي حقه. لكنها نابعة من القلب: شكرا يا مانو على نجاحك الفريد والمبهر بالطبع، لكن بوجه خاص على ودك وتفانيك وإلهامك لزملائك وملايين المشجعين واللاعبين في أنحاء العالم".

وتابع الاتحاد الألماني للعبة: "غيرت حراسة المرمى، حددت ملامحها كما حدث مع هذا الفريق، فريقك. قائدا وقدوة وبطلا للعالم وصديقا. سنفتقدك".

وخاض مانويل نوير مع منتخب المانشافت 124 مباراة بين 2009 و2024، وكان لقب كأس العالم 2014 أكبر إنجازاته الدولية.