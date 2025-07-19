رفض التحدث معه.. من اللاعب الذي خاصمه ميسي 3 أشهر كاملة؟

كشفت تقارير إعلامية عن واقعة غريبة بطلها الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، حيث رفض التحدث مع أحد زملائه لمدة ثلاثة أشهر بعد واقعة حدثت داخل الملعب.

وطوال مسيرته، مثّل ميسي أندية برشلونة، باريس سان جيرمان، وإنتر ميامي، إلى جانب منتخب الأرجنتين، وحقق الألقاب أينما لعب.

أخبار ذات علاقة لماذا رفض برشلونة حجب الرقم 10 بعد رحيل ميسي؟

لكن النجاح على الصعيد الدولي تأخر حتى عام 2021، عندما توج مع الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل في النهائي الذي أُقيم في ملعب ماراكانا.

ثم حقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم بعد عام واحد، قبل أن يحتفظ بلقب كوبا أمريكا في نسخة 2023.

وخلال كل هذه المحطات، كان هناك عنصر ثابت في مسيرة ميسي على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.

ولعب ميسي إلى جانب لاعب الوسط لياندرو باريديس في كل من باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، وقد غادر كلاهما النادي الفرنسي في صيف عام 2023.

أخبار ذات علاقة صدام تاريخي بين ميسي ويامال.. موعد كأس "الفيناليسيما"

ويُعد باريديس الآن لاعبا في صفوف العملاق الأرجنتيني ريفر بليت، بعد أن وقّع للفريق في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم أن العلاقة بينه وبين ميسي جيدة حاليا، إلا أن الأمور لم تكن كذلك دائما خلال فترة سابقة.

فقد كشف باريديس في تصريح لموقع Infobae في وقت سابق من هذا العام، أن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، رفض الحديث معه "نحو ثلاثة أشهر" بسبب واقعة حدثت داخل أرضية الملعب، في عام 2021، في ذلك الوقت كان ميسي لا يزال يلعب لبرشلونة، بينما كان باريديس يمثل باريس سان جيرمان.

أخبار ذات علاقة 3 ملايين قلب.. سر صور ميسي المثيرة للجدل مع ميا خليفة (شاهد)

وقال باريديس إنه وجّه سبابا لأحد لاعبي الفريق الخصم، لكن ميسي سمعها وظن أنها كانت موجهة إليه.

وأوضح: "أمضينا حوالي ثلاثة أشهر دون أن نتحدث. كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لي، أرسلت إليه رسالة في اليوم التالي، ثم رسالة أخرى بعد 15 يوما، وقلت له: 'لم تكن موجهة إليك، ولم أقصد إهانتك'. لكنه لم يرد".

وتابع: "ظل ثلاثة أشهر دون أن يجيب. ثلاثة أشهر كاملة دون حديث بيننا، لكن ميسي ظاهرة بالفعل، وذلك لأننا وصلنا إلى المعسكر في اليوم نفسه، وصلت أنا قبله بقليل، وفجأة ظهر في غرفتي، بينما كنت أغسل أسناني، وكان الوقت مبكرا جدا، فقام برش الماء عليّ، وقال لي: 'ماذا تفعل مستيقظًا في هذا الوقت المبكر؟ وهذا كان كل شيء.. لا زلنا نتمتع بعلاقة رائعة".