لماذا تعهد دانييل ليفي رئيس توتنهام بعدم بيع نجومه لمانشستر سيتي واليونايتد؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن دانييل ليفي رئيس توتنهام ليس لديه أي نية لبيع لاعبيه لناديي مانشستر مرة أخرى، ولا يزال ليفي يأسف للسماح لكايل ووكر بالانضمام إلى مانشستر سيتي عام 2017.

ووافق ليفي على بيع الظهير الأيمن الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، وكان أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم في السنوات الست منذ ذلك الحين.

وبحسب الصحيفة فإن ليفي لم يغفر لنفسه أبدًا لأنه سمح بحدوث ذلك وتعهد بعدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.