لماذا تعهد دانييل ليفي رئيس توتنهام بعدم بيع نجومه لمانشستر سيتي واليونايتد؟
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن دانييل ليفي رئيس توتنهام ليس لديه أي نية لبيع لاعبيه لناديي مانشستر مرة أخرى، ولا يزال ليفي يأسف للسماح لكايل ووكر بالانضمام إلى مانشستر سيتي عام 2017.
ووافق ليفي على بيع الظهير الأيمن الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، وكان أحد أفضل لاعبي الظهير الأيمن في العالم في السنوات الست منذ ذلك الحين.
وبحسب الصحيفة فإن ليفي لم يغفر لنفسه أبدًا لأنه سمح بحدوث ذلك وتعهد بعدم ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.
وتمثل هذه السياسة الآن عقبة رئيسية في ملاحقة مانشستر يونايتد لهاري كين.
ولا تزال التكهنات تحيط بمستقبل كين في توتنهام، حيث من غير المرجح أن يفوز قائد إنجلترا بكأس مع ناديه مرة أخرى هذا الموسم.
وإذا كان هاري كين البالغ من العمر 29 عامًا سينضم إلى نادٍ آخر سعيا وراء الألقاب، فمن المعتقد أن هذا سيكون الصيف.
وينتهي عقد كين في نهاية الموسم المقبل، لذا سيكون توتنهام مدركًا تمامًا أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة للاستفادة من هذا العقد.
ويُعتقد أن نادي شمال لندن يبحث عن رسوم تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أنه يمكن تخفيض هذا المبلغ إذا لم يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وليفي رئيس توتنهام معروف بصعوبة التفاوض معه، ومقاومته خاصة مع مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قد تجعل المفاوضات صعبة للغاية بالنسبة لهذا الأخير.