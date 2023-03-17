نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي مرشح لتدريب كريستال بالاس
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد السعودي مرشح لتدريب كريستال بالاس.
ووفقا للصحيفة فقد برز روي هودجسون باعتباره المرشح الأوفر حظًا ليصبح المدرب القادم لكريستال بالاس.
وأعلن كريستال بالاس، اليوم الجمعة، رحيل باتريك فييرا.
وكان روي هودجسون مسؤولاً عن تدريب كريستال بالاس بين عامي 2017 و2021.
وبعد الابتعاد لفترة وجيزة، أصبح هودجسون مديرًا لواتفورد في يناير 2022، حيث هبط الفريق إلى دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى).
ومن الأسماء الأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدور الشاغر حديثًا لوسيان فافر، الذي كان مؤخرًا مسؤولاً عن نيس، ورافا بنيتيز.
ويتمتع بنيتيز بخبرة واسعة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد قال سابقًا إنه يبحث عن مشروع طويل الأمد.
كما يرتبط كريستال بالاس بالتعاقد مع جيسي مارش، مدرب ليدز يونايتد السابق.
والأسماء الأخرى المرتبطة بشكل بارز بخلافة فييرا تشمل رالف هازنهوتل نونو إسبيريتو سانتو مدرب الاتحاد السعودي.
وسبق أن كشفت تقارير صحفية عن دخول نونو سانتو مدرب الاتحاد قائمة المرشحين لتدريب ليدز يونايتد، وولفرهامبتون، تيغريس أونال، لكن تكلفة خروجه من الاتحاد ستكون مكلفة جدا وتبلغ حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني.
وتعاقدت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في يوليو الماضي رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.
وتشمل خيارات كريستال بالاس الأخرى مدربين يعملون حاليًا في أندية أخرى، بما في ذلك لكارلوس كوربران (وست بروميتش ألبيون) ومايكل كاريك (ميدلسبره) وفينسنت كومباني (بيرنلي) وأنجي بوستيكوجلو سلتيك).
وتشمل القائمة مدربين عاطلين عن العمل حاليًا مثل ماوريسيو بوكيتينو وسام ألارديس وتوماس توخيل.
ويسافر كريستال بالاس لمواجهة آرسنال المتصدر يوم الأحد قبل فترة التوقف الدولي.
يحتل النسور حاليًا المركز الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ثلاث نقاط فقط عن أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة.