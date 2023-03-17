نونو سانتو مدرب الاتحاد السعودي مرشح لتدريب كريستال بالاس

وبعد الابتعاد لفترة وجيزة، أصبح هودجسون مديرًا لواتفورد في يناير 2022، حيث هبط الفريق إلى دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى).

ومن الأسماء الأخرى المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدور الشاغر حديثًا لوسيان فافر، الذي كان مؤخرًا مسؤولاً عن نيس، ورافا بنيتيز.

ويتمتع بنيتيز بخبرة واسعة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد قال سابقًا إنه يبحث عن مشروع طويل الأمد.

كما يرتبط كريستال بالاس بالتعاقد مع جيسي مارش، مدرب ليدز يونايتد السابق.