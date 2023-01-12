هوية "اللاعب المقنع" تثير جدلًا واسعًا في "دوري الملوك" (فيديو)
أثار جيرارد بيكيه جدلًا بين الجماهير من خلال بطولته الجديدة "دوري الملوك" بجعله الجماهير تتوقع وتخمن أحد اللاعبين الجدد عندما نزل نجم غير معروف من الليغا إلى أرض الملعب مرتديًا قناعًا مكسيكيًّا لإخفاء هويته.
ويُعتقد أن اللاعب الغامض، الذي كان يرتدي أيضًا أكمامًا سوداء طويلة وقفازات لإخفاء ذراعيه ويديه، كان حريصًا على عدم الكشف عن هويته خلال المباراة التي تضم سبعة لاعبين من كل فريق، إذ لم يكن ناديه ووكيله سعداء بمشاركته.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم تصوير اللاعب المقنع، وهو يصل في سيارة يقودها سائق قبل انطلاق المباراة وكان يرتدي بالفعل ملابسه الكاملة، والتي تحمل اسم 'Enigma' والرقم 69 على ظهره.
وأثار مظهر اللاعب النقاشات والجدل بين الجماهير حول هوية الشخص المقنع، استنادًا إلى حد كبير إلى وصف غامض قدمه بيكيه قبل مباراة يوم الأحد الماضي بين فريقي "إكسباير تيم" و"كونيسبورتس".
وروّج نجم برشلونة السابق، الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمباراة عبر تويتر مغردًا: "لمن يريد منكم الأشياء الخالصة، سنصدر إعلانًا تاريخيًّا يتعلق بلاعب سيشارك يوم الأحد".
وكشف بيكيه الذي تملك شركته "كوزموس" هذه البطولة الوليدة لاحقًا أن لاعبًا من الليغا تحت سن الثلاثين سيلعب مرتديًا قناع مصارعة مكسيكيًّا لإخفاء وجهه، وقميصًا أكمامه طويلة لتغطية الوشم" حتى لا يعرفه الجمهور.
وسيكون وضع أي تخمينات على أداء اللاعب وحده تحديًا للجماهير لأنه فشل في إحداث تأثير كبير خلال المباراة، وربما كان يعاني نتيجة القناع.
وأشار العديد من المشجعين إلى أنه إيسكو، الذي أنهى إشبيلية عقده الشهر الماضي، بينما اقترح آخرون أنه دينيس سواريز لاعب سيلتا فيغو.
ومع تصاعد التكهنات حول تورط سواريز، نفى لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عامًا المزاعم في بث مباشر مع الصحفي جيرارد روميرو وقال: "هذا ليس أنا!".
كما تم طرح أسماء أخرى، مثل: بول ليرولا، ورودريغو ريكيلمي، اللذين يلعبان مع إلتشي وجيرونا على التوالي كاقتراحات خلال البحث على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يمض وقت طويل على فوز فريق"إكسباير تيم"1-0 على كونيسبورتس الذي يقوده الأرجنتيني المعتزل سيرجيو أغويرو ليبدأ النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاعب المقنع، إذ شاهدت الجماهير جزءًا من وشم على الرقبة تحت قناع اللاعب، واقترحوا أن يكون مهاجم قادش نانو ميسا.