هوية "اللاعب المقنع" تثير جدلًا واسعًا في "دوري الملوك" (فيديو)

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم تصوير اللاعب المقنع، وهو يصل في سيارة يقودها سائق قبل انطلاق المباراة وكان يرتدي بالفعل ملابسه الكاملة، والتي تحمل اسم 'Enigma' والرقم 69 على ظهره.

وأثار مظهر اللاعب النقاشات والجدل بين الجماهير حول هوية الشخص المقنع، استنادًا إلى حد كبير إلى وصف غامض قدمه بيكيه قبل مباراة يوم الأحد الماضي بين فريقي "إكسباير تيم" و"كونيسبورتس".

وروّج نجم برشلونة السابق، الذي أعلن اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للمباراة عبر تويتر مغردًا: "لمن يريد منكم الأشياء الخالصة، سنصدر إعلانًا تاريخيًّا يتعلق بلاعب سيشارك يوم الأحد".

وكشف بيكيه الذي تملك شركته "كوزموس" هذه البطولة الوليدة لاحقًا أن لاعبًا من الليغا تحت سن الثلاثين سيلعب مرتديًا قناع مصارعة مكسيكيًّا لإخفاء وجهه، وقميصًا أكمامه طويلة لتغطية الوشم" حتى لا يعرفه الجمهور.

وسيكون وضع أي تخمينات على أداء اللاعب وحده تحديًا للجماهير لأنه فشل في إحداث تأثير كبير خلال المباراة، وربما كان يعاني نتيجة القناع.