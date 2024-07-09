كشفت تقارير إعلامية، عن سر عدم توقيع أندية الهلال والأهلي والنصر في السعودية، مع أسماء كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على عكس الموسم السابق.

وتعاقدت أندية القمة في السعودية مع أسماء رنانة الصيف الماضي على غرار بنزيما وكانتي وفابينيو مع الاتحاد، ونيمار وميتروفيتش مع الهلال، وفيرمينو مع الأهلي وساديو ماني مع النصر، فضلا عن رونالدو في وقت سابق.

ولكن خرج الإعلامي الرياضي بتال القوس، كاشفا ما سيحدث خلال الميركاتو الصيفي لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وكتب القوس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:" بعض معسكرات الأندية، لم توقع صفقات حتى الآن وجماهيرها تطالب وتنتظر.. ترى ما السبب؟".

وأوضح: "أعتقد على الجماهير أن تؤمن بأن عقود لاعبيها في الموسم الماضي وقعت لثلاثة مواسم، وبمبالغ كبيرة، ومن الصعب كسر هذه العقود بأي طريقة سواء البيع أو الإعارة، أو المخالصة".

وأضاف: "توقعاتي الهلال والنصر والأهلي لاعبان تحت 23 سنة فقط. مع تعويض للمنتهية عقودهم (أوسبينا)، الاتحاد: لا يمكن توقع ما سيحدث".

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لعام 2024، سينطلق في 17 يوليو المقبل، ويستمر حتى 2 سبتمبر.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025، في 22 من شهر أغسطس 2024.

وخلال تلك الفترة، تستعد أندية الهلال والنصر والأهلي السعودي واتحاد جدة بمعسكرات تحضيرية تتخللها مباريات ودية قوية.