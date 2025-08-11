بعد إسماعيل الغربي.. لاعب سان جيرمان يوافق على تمثيل منتخب تونس

حصلت الجامعة التونسية لكرة القدم على موافقة لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على تمثيل نسور قرطاج.

وتتحرك الجامعة التونسية من أجل تدعيم المنتخبات السنية بمواهب من اللاعبين الذين يملكون الجنسية التونسية والناشطين في الملاعب الأوروبية.

وبحسب الصحفي مهدي عبيد فإن اللاعب الشاب وسيم سلامة صاحب الـ16 عاماً وافق على تمثيل منتخب تونس.

وسيم سلامة يملك الجنسية التونسية بجانب الفرنسية بحكم أن والده تونسي ووالدته فرنسية، وهو ما دفع مسؤولو الجامعة التونسية من أجل إقناعه باللعب باسم منتخب نسور قرطاج.

وانضم سلامة في شهر مايو الماضي إلى قائمة الفريق الأول بالعملاق الباريسي قبل لقاء مونبلييه بالدوري الفرنسي.

وينشط سلامة في مركز لاعب الوسط المهاجم، ولفت أنظار المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول وصعّده أخيراً قبل نهاية الموسم للفريق الأول، بخلاف تصعيده لفريق الشباب في لقاء آرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا تحت 21 عاماً.

ويأمل مسؤولو الجامعة التونسية إقناع اللاعب بالانضمام إلى منتخب تونس الذي سيخوض منافسات كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر.

وكانت الجامعة التونسية قد حصلت على موافقة اللاعب إسماعيل الغربي الناشط في فريق سبورتنغ براغا البرتغالي.

وسينضم الغربي إلى منتخب الشباب تحت 20 عاماً بعد موافقته على الدفاع عن ألوان منتخب تونس.