أفضل من لامين يامال.. ماذا قالت جماهير ليفربول عن نغوموها؟

كتب: نور الدين ميفراني

سجّل المهاجم الإنجليزي ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما، هدف الفوز المثير في الدقيقة 100 من المباراة ليمنح ليفربول الفوز 3-2 بعد أن قلب نيوكاسل تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 بعشرة لاعبين.

أخبار ذات علاقة موعد مباراة ليفربول وآرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

وأصاب النجم الشاب جماهير ليفربول بالدهشة وأبدوا إعجابهم بنجمهم الجديد الذي منحه المدرب الهولندي أرني سلوت الثقة لينقذه من ورطة نيوكاسل وفقدان نقطتين.

وأشاد مشجعو فريق ليفربول بالنجم الشاب ريو بنغوموها في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصفوه بالموهبة والأفضل من لامين يامال وكانت أفضل التعليقات كما يلي :

قال مشجع إن اللاعب الشاب "موهبة لا تُصدق"، وقال آخر: "يا له من هدف حاسم من ريو!".

فيما يرى آخرون أنه أفضل من نجم بشرلونة الشاب حيث قال أحدهم: "أفضل من لامين يامال، امنحوا ريو نغوموها الكرة الذهبية، فهو في السادسة عشرة من عمره فقط"، فيما قال آخر: "موهبة لا تُصدق، بصراحة، إنه يتجه نحو القمة".

وقال أحد الجماهير في تعليق: "هذا ببساطة رائع. كنا جميعا نريد ريو في الملعب. كان سلوت متحفظا جدا، ولم يُشركه حتى اليوم"، وقال آخر، "يا له من أمرٍ جنوني!" وقال ثالث: "استبدال آرني سلوت يُثمر".

أخبار ذات علاقة تحذير لمحمد صلاح.. عرش ليفربول في خطر

وأثار نغوموها إعجاب جماهير ليفربول خلال فترة ما قبل الموسم، وكان يُنظر إلى هذا الموسم على أنه موسم يُمكن للّاعب البالغ من العمر 16 عاما أن يُثبت جدارته فيه.

لقد صنع لنفسه اسما مميزا ضد نيوكاسل بهدفٍ متأخرٍ ضمن لليفربول وعدم إهدار أي نقاطٍ مبكرةٍ في سباق اللقب.

أوحى توقيت التبديل بأن آرني سلوت كان يُشرك نغوموها لاستغلال الوقت المتبقي، فرغم اللعب بعشرة لاعبين، ظهر نيوكاسل الأقرب لتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.