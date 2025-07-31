كريستيانو رونالدو يأمر بفتح مقار منتخب البرتغال لنادي النصر

أصدر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، بياناً رسمياً حول استضافة تدريبات فريق النصر السعودي.

ويخوض فريق النصر معسكراً تدريبياً في البرتغال استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2025 – 2026 بعدما أنهى النادي السعودي معسكره الأول في النمسا.

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ويستعد النصر لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، حيث يلعب ضد الاتحاد بطل دوري روشن، وكأس الملك في نصف نهائي السوبر يوم 19 أغسطس المقبل.

وقال بيان الاتحاد البرتغالي:" سيخوض نادي النصر السعودي الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، ويضم القائد كريستيانو رونالدو واللاعب جواو فيليكس مبارياته في المدينة الرياضية لكرة القدم".

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وتستضيف المدينة الرياضية تدريبات منتخب البرتغال بصفة دائمة في معسكرات بطل دوري الأمم الأوروبية أثناء فترات التوقف الدولي.

وأضاف البيان:" أثّرت العلاقة الممتازة بين بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وكريستيانو رونالدو بجانب جيسوس في اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى الأجواء الممتازة التي توفرها المدينة الرياضية".

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وكان رونالدو قد جدد عقده، مؤخراً، مع النصر لموسمين قادمين حتى صيف 2027، بينما أعلن النادي السعودي تعاقده مع جورجي جيسوس مدرب الهلال السابق بجانب التعاقد مع جواو فيليكس نجم منتخب البرتغال.