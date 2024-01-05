كيف استفاد فريق ريال مدريد من "السقف المغلق" لسانتياغو برنابيو؟

وحول ريال مدريد ملعبه سانتياغو برنابيو إلى تحفة معمارية حديثة ومعاصرة حيث سيستقبل الملعب الذي يتميز أيضا بأرضية قابلة للسحب، مباريات من دوري كرة القدم الأمريكي.

كما تم تزويد الملعب بشاشات عملاقة للغاية.

وسيقام في ملعب سانتياغو برنابيو أيضا حفلات لأكبر نجوم الغناء حول العالم، حيث سيستقبل حفلا للنجمة تايلور سويفت هذا العام.

ويخوض ريال مدريد مباراة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، غدا السبت، أمام فريق أراندينا على ملعب الأخير، وهي المباراة التي قد تشهد أول مشاركة للاعب التركي أردا غولر.