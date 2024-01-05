كيف استفاد فريق ريال مدريد من "السقف المغلق" لسانتياغو برنابيو؟
تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد عن الاستفادة التي حصل عليها الفريق نتيجة اللعب أثناء غلق سقف ملعب سانتياغو برنابيو.
وقطع ريال مدريد شوطا كبيرا للغاية من عملية تجديد ملعب سانتياغو برنابيو وكان من بين تلك التجديدات عمل سقف للملعب.
ولعب ريال مدريد بالفعل مباراة مايوركا في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أثناء غلق سقف الملعب.
ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز صعب على مايوركا ضمن له الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن اللعب تحت سقف مغلق: "الصوت مختلف، هناك بيئة أفضل، أعتقد أن هذا يمكن أن يدفع الفريق ويساعده".
وحول ريال مدريد ملعبه سانتياغو برنابيو إلى تحفة معمارية حديثة ومعاصرة حيث سيستقبل الملعب الذي يتميز أيضا بأرضية قابلة للسحب، مباريات من دوري كرة القدم الأمريكي.
كما تم تزويد الملعب بشاشات عملاقة للغاية.
وسيقام في ملعب سانتياغو برنابيو أيضا حفلات لأكبر نجوم الغناء حول العالم، حيث سيستقبل حفلا للنجمة تايلور سويفت هذا العام.
ويخوض ريال مدريد مباراة في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، غدا السبت، أمام فريق أراندينا على ملعب الأخير، وهي المباراة التي قد تشهد أول مشاركة للاعب التركي أردا غولر.