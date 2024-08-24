وجّه الإعلامي وليد الفراج تعليقا مثيرا على تصدر القادسية جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خوضه الجولة الأولى من البطولة.

وانطلق الدوري السعودي 2024-2025 يوم 22 أغسطس 2024، وشهدت الجولة الأولى تعادل النصر والرائد بهدف لمثله.

كما استهل الخليج والقادسية مسيرتيهما في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بالفوز 1-صفر و3-صفر على ضمك والفتح على الترتيب، يوم الجمعة.

كما سجل الأهلي هدفا في كل شوط في فوزه 2-صفر على ضيفه العروبة في الجولة الأولى.

وقال وليد الفراج: "ترتيب الدوري مؤقتا طبعا، ولكن ما هذا، القادسية متصدر حتى الآن والأهلي الثاني والتعاون الثالث، والنصر السابع، وننتظر بقية النتائج حتى نرى الترتيب النهائي للدوري".

ويخوض فريق الهلال السعودي مباراة مهمة، اليوم السبت، أمام الأخدود، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال والأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، معقل الأخير.

ويأمل الهلال في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، إذ تمكن من الفوز بالمسابقة الموسم الماضي.