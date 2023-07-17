ألتراس باريس سان جيرمان يهدد بقطع أصابع فلاهوفيتش حال انضمامه للفريق (صورة)
أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ألتراس باريس سان جيرمان أرسل رسالة "تقشعر لها الأبدان" للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، الذي يرتبط بالانتقال إلى النادي الفرنسي.
ومع مغادرة ليونيل ميسي، بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، والغموض المستمر حول كيليان مبابي، يحرص لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد على تعزيز الخط الهجومي للفريق.
ومع ربط فلاهوفيتش بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أرسل ألتراس النادي تحذيرًا خطيرًا للمهاجم البالغ من العمر 23 عامًا.
وقالت "ديلي ميل" إن ألتراس باريس سان جيرمان علق لافتة أمام بارك دي برانس معقل الفريق، وحذر فلاهوفيتش بأنهم سيقطعون أصابع يده إن انتقل للفريق.
وكتب الألتراس على اللافتة "إذا أتيت، سنقطع أصابعك الثلاثة".
ويُعتقد أن هذه الرسالة قد تم تعليقها ردًا على صورة لفلاهوفيتش تم التقاطها بعد مباراة دولية لصربيا، حيث شوهد ممسكًا بثلاثة أصابع ويرتدي قميصًا أظهر كوسوفو كجزء من صربيا.
تهديد سابق
وقالت "ديلي ميل" إن هذا ليس التهديد الأول الذي وجهه ألتراس باريس سان جيرمان للاعب قادم محتمل للفريق هذا الصيف.
وقبل تعاقد باريس سان جيرمان مع لوكاس هيرنانديز من بايرن ميونخ، أبلغ الألتراس المدافع أنه "غير مرحب به" في الفريق.
وجاء هذا بسبب العلاقة الوثيقة للدولي الفرنسي مع مارسيليا، المنافس التقليدي لباريس سان جيرمان، حيث لعب والده جان فرانسوا خلال التسعينيات لمارسيليا.
كما أنهم يشعرون بضغينة من هيرنانديز بسبب مشاركته في فوز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.