ألتراس باريس سان جيرمان يهدد بقطع أصابع فلاهوفيتش حال انضمامه للفريق (صورة)

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن ألتراس باريس سان جيرمان أرسل رسالة "تقشعر لها الأبدان" للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، الذي يرتبط بالانتقال إلى النادي الفرنسي.

ومع مغادرة ليونيل ميسي، بنهاية عقده في 30 يونيو الماضي، والغموض المستمر حول كيليان مبابي، يحرص لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الجديد على تعزيز الخط الهجومي للفريق.

ومع ربط فلاهوفيتش بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، أرسل ألتراس النادي تحذيرًا خطيرًا للمهاجم البالغ من العمر 23 عامًا.