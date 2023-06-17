ليفاندوفسكي يعلق على رغبة برشلونة في ضم كيميتش

علق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على أنباء رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع لاعب الوسط جوشوا كيميتش زميله السابق في بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من حقيقة أن كيميتش نفسه قد أوضح بالفعل أنه لا ينوي مغادرة بايرن ميونخ في الوقت الحالي، إلا أن ليفاندوفسكي علق على إمكانية انضمامه لبرشلونة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لاعب مثل كيميتش هو رغبة كل مدرب، هذا ليس سرا".