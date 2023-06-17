ليفاندوفسكي يعلق على رغبة برشلونة في ضم كيميتش
علق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة على أنباء رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع لاعب الوسط جوشوا كيميتش زميله السابق في بايرن ميونخ.
وعلى الرغم من حقيقة أن كيميتش نفسه قد أوضح بالفعل أنه لا ينوي مغادرة بايرن ميونخ في الوقت الحالي، إلا أن ليفاندوفسكي علق على إمكانية انضمامه لبرشلونة.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "لاعب مثل كيميتش هو رغبة كل مدرب، هذا ليس سرا".
وسبق أن تزامل ليفاندوفسكي وكيميتش في بايرن ميونخ بين 2015 و2022.
وكان كيميتش قد علق على أنباء رغبة برشلونة في التعاقد معه وقال: "لا يزال لدي، سنتان متبقيتان على عقدي، كما يعلم الجميع، ولدينا خطط كبيرة في بايرن ميونخ".
وسبق أن قال تشافي مدرب برشلونة: "التقينا في حدث في قطر، تحدثنا كثيرًا ولكن لديه عقد، الأمر يعتمد كثيرًا على قراره".
ووفقًا لموقع "Transfermarkt" تقدر القيمة السوقية لكيميتش 80 مليون يورو، وهو مبلغ قد لا يستطيع برشلونة تحمله بسبب وضعه المالي غير المستقر ومشاكل الراتب.
وانضم كيميتش، البالغ من العمر 28 عاما، لبايرن ميونخ في 2015 وشارك مع الفريق في 347 مباراة سجل فيها 40 هدفا وصنع 94، وسبق أن لعب 55 مباراة مع لايبزيغ سجل فيها 3 أهداف وصنع 4 علما أنه لعب 76 مباراة مع منتخب ألمانيا الأول.
ونال كيميتش كل الألقاب الممكنة مع بايرن ميونخ، بينها السداسية التاريخية في 2020 ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى 2025.
وكان ليفاندوفسكي قد انضم لبرشلونة الصيف الماضي قادما من بايرن ميونخ بعدما دفع النادي الكتالوني 45 مليون يورو رغم أنه كان يتبقى عام على نهاية عقد المهاجم البولندي.