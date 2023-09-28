حتى لا يصبح محمد صلاح جديدًا.. تحذير لتشيلسي من بيع مودريك
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه تم تحذير تشيلسي من بيع الأوكراني ميخايلو مودريك؛ لأنه يمكن أن يصبح محمد صلاح آخر إذا غادر البلوز.
وأعرب بات نيفين أسطورة تشيلسي عن ثقته في قدرة مودريك على تغيير الأمور في ستامفورد بريدج إذا أتيحت له الفرصة للقيام بذلك.
وانضم مودريك لتشيلسي في يناير الماضي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، وكان آرسنال في سباق قوي للتعاقد مع اللاعب قبل أن ينتقل لتشيلسي.
وكانت الأشهر الثمانية الأولى لمودريك في تشيلسي سيئة ولم يسجل حتى الآن رغم خوض 23 مباراة مع البلوز في مختلف المسابقات، حيث صنع هدفين فقط.
وفقد مودريك شعبيته تحت قيادة غراهام بوتر، وبالكاد حصل على فرصة مع المدرب المؤقت فرانك لامبارد.
وبدأ ماوريسيو بوكيتينو بمودريك في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث وأستون فيلا، لكنه لم يغتنم الفرصة.
ومع ذلك، يخشى بات نيفين أن يصبح مودريك مثل محمد صلاح أو كيفن دي بروين برحيله عن البلوز.
ولم يمنح تشيلسي الفرصة لصلاح ودي بروين قبل أن يصبحا اثنين من أفضل اللاعبين في العالم خارج البلوز وبالتحديد في ليفربول ومانشستر سيتي.
ولا يريد نيفين أن يرتكب تشيلسي الخطأ ذاته مع مودريك، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "هناك سبب وراء رغبة آرسنال في ضم مودريك، إنه استثنائي يتميز بالسرعة والمهارات".
وأضاف: "واجه مودريك مشاكل مختلفة عن أي شخص آخر لأنه كان شابًّا جاء إلى بلد جديد، وكانت هناك أيضًا تكلفة ضخمة بالتعاقد معه، على الرغم من أن الضغط انخفض قليلًا الآن بعد إنفاق تشيلسي على لاعبين آخرين".
وتابع: "أعتقد أن لديه القدرة على أن يكون مهاجمًا رائعًا ومبدعًا عظيمًا، انضم إلى فريق لم يكن يلعب بشكل جيد، لكنه لم يجعل الأمور سهلة على نفسه، أرقامه الموسم الماضي لم تكن جيدة".
وأوضح نيفين "أنا دائمًا أنظر إلى اللاعب الأساسي ولا أعتقد أن تشيلسي يريد أن يخسره، تشيلسي يعرف أفضل من أي شخص آخر أنه إذا تركت لاعبًا يرحل، فيمكنه أن يصبح من الطراز العالمي في مكان آخر".
ويعتقد نيفين أن مودريك سيبدأ بإظهار موهبته الحقيقية بمجرد أن يبدأ تشيلسي في الأداء كفريق واحد، وأضاف: "لقد جاء في يناير، وهو وقت صعب بالنسبة للاعبين".
وأتم: "نحن في الأيام الأولى لهذا الموسم، وما زلت أعلق آمالًا كبيرة على مودريك عندما يبدأ الفريق في التحسن قد يكون ذلك في وقت لاحق هذا الموسم أو الموسم المقبل".
وواصل: "يتمتع مودريك بكل الصفات التي يكره المدافعون اللعب ضدها، إذا باعه تشيلسي فلن يكون من المفاجئ رؤيته يتألق في مكان آخر، لا يزال عمره 22 عامًا فقط".