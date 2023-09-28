حتى لا يصبح محمد صلاح جديدًا.. تحذير لتشيلسي من بيع مودريك

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إنه تم تحذير تشيلسي من بيع الأوكراني ميخايلو مودريك؛ لأنه يمكن أن يصبح محمد صلاح آخر إذا غادر البلوز.

وأعرب بات نيفين أسطورة تشيلسي عن ثقته في قدرة مودريك على تغيير الأمور في ستامفورد بريدج إذا أتيحت له الفرصة للقيام بذلك.

وانضم مودريك لتشيلسي في يناير الماضي مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، وكان آرسنال في سباق قوي للتعاقد مع اللاعب قبل أن ينتقل لتشيلسي.

وكانت الأشهر الثمانية الأولى لمودريك في تشيلسي سيئة ولم يسجل حتى الآن رغم خوض 23 مباراة مع البلوز في مختلف المسابقات، حيث صنع هدفين فقط.