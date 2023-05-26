نادي الاتحاد يسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي أمام الفيحاء
يحتاج الاتحاد للفوز والنقاط الثلاث فقط عندما يحل ضيفا على الفيحاء ليتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009، بصرف النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه المباشر النصر مع الاتفاق في الدمام في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، غدا السبت.
ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والذي تغلب 3/2 على غريمه المحلي الشباب في مباراة قمة الجولة الماضية.
وسيتوج الاتحاد باللقب في حال فوزه على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة مع النصر والتي تمنحه اللقب حتى في حال فوز قطب الرياض على الاتفاق.
ومنذ فوزه باللقب موسم 2008/2009 احتل الاتحاد المركز الثاني ثلاث مرات أعوام 2010 و2011 و2022.
وسيحتفل الاتحاد باللقب على أرضه أمام الطائي، في حال فوزه على الفيحاء في المباراة الأخيرة باللقب يوم الأربعاء المقبل.
ويغيب عن الاتحاد في مواجهة الفيحاء المصري طارق حامد نتيجة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، فيما يدخل الفريق المباراة بقوته الضاربة بقيادة المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف المسابقة برصيد 20 هدفا، والمدافع القوي أحمد حجازي، والمهاجم الهداف رومارينيو صاحب هدف الفوز على الباطن في الجولة الماضية.
وأجرى الفيحاء مرانه الرئيس قبل مواجهة الاتحاد ضمن الجولة التي ستقام مبارياتها الثماني في نفس التوقيت في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وأجرى الفريق تدريبه الأساسي أمس على ملعب الشيخ عبدالعزيز التويجري في مقر النادي، بقيادة المدرب فوك رازوفيتش، الذي ركز خلاله على تكثيف الجوانب الفنية والخططية خلال محطات تدريبية متنوعة، إلى جانب التدريب على الملعب بالكامل تضمن خطة اللعب لمواجهة الاتحاد.
في المقابل، يهدف النصر للفوز للحفاظ على آماله في المنافسة بصرف النظر عن نتيجة مباراة الفيحاء والاتحاد، وذلك بحشد قوته الضاربة بقيادة رونالدو للفوز على الاتفاق.
ويخوض الاتفاق المباراة بأريحية نسبية بعد احتلاله المركز العاشر في الترتيب برصيد 33 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على منطقة الهبوط التي يحتلها الخليج وينافس مع العدالة والوحدة على عدم الانضمام للباطن الذي هبط بالفعل.
وشارك في التدريب المدافع مارسيل تيسران القادم من الكونغو الديمقراطية وذلك بعد تعافيه من الإصابة، فيما منح الجهاز الطبي كلا من محمد الكويكبي وعبدالرحمن العبيد راحة حتى نهاية الموسم بسبب إصابة عضلية تعرضا لها خلال مباراة الفتح.
وفي باقي المباريات، يلعب الهلال حامل اللقب خارج أرضه مع أبها، والشباب صاحب المركز الثالث مع التعاون، والفتح مع ضمك.
وكذلك الباطن يستضيف العدالة، والرائد يستضيف الخليج، والطائي مع الوحدة.