نادي الاتحاد يسعى للتتويج بلقب الدوري السعودي أمام الفيحاء

يحتاج الاتحاد للفوز والنقاط الثلاث فقط عندما يحل ضيفا على الفيحاء ليتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة منذ 2009، بصرف النظر عن نتيجة مباراة ملاحقه المباشر النصر مع الاتفاق في الدمام في الجولة قبل الأخيرة للمسابقة، غدا السبت.

ويتصدر الاتحاد المسابقة برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط فقط على النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والذي تغلب 3/2 على غريمه المحلي الشباب في مباراة قمة الجولة الماضية.

وسيتوج الاتحاد باللقب في حال فوزه على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة مع النصر والتي تمنحه اللقب حتى في حال فوز قطب الرياض على الاتفاق.

ومنذ فوزه باللقب موسم 2008/2009 احتل الاتحاد المركز الثاني ثلاث مرات أعوام 2010 و2011 و2022.