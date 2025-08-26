جلسة حاسمة بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ.. ما السر؟

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، جلسة حاسمة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأحمر، لتقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات بين الطرفين، تمهيدًا لانضمام الأخير لقائمة الخطيب في انتخابات النادي المقبلة.

وتقام انتخابات مجلس إدارة الأهلي في شهر أكتوبر المقبل، بعدما أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.

أخبار ذات علاقة الدوري على المحك.. اعتراف الرابطة يورط الأهلي المصري في المحكمة الرياضية

أخبار ذات علاقة 5 مصائب تعجل برحيل ريبيرو عن الأهلي المصري

ووفقًا لتعديلات القانون الجديدة سيكون من حق كامل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب الترشح في الانتخابات المقبلة، بعد أن حدد القانون الترشح لمدة 3 دورات على كل منصب.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "هناك جلسة صلح عقدت بين محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ، خاصة أن الأخير كان غاضبًا من الطريقة التي رحل بها عن منصبه كمدير للكرة بشكل مفاجئ".

وأضاف: "الخطيب تحدث مع عبد الحفيظ وأوضح له الأسباب التي أدت لقرار رحيله، وتقبل نجم الأهلي السابق الأمر، حيث يدرس التواجد في قائمة الخطيب بالانتخابات المقبلة".

وتابع المصدر: "سيد عبد الحفيظ سيترشح على منصب عضو مجلس الإدارة في قائمة الخطيب".

أخبار ذات علاقة الأهلي يحتاج نوعيته.. سيد عبد الحفيظ يحرج الأهلي بسبب أحمد عبد القادر

ولم ينفِ عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أخيرة إمكانية ترشحه لانتخابات الأهلي المقبلة، قائلًا: "لا أحد يعرف أين يوجد الخير، ويجب أن نراعي التوقيت في الحديث في ظل ارتباطات الأهلي الحالية، وتلك الأمور لا تقال عبر وسائل الإعلام وهناك كبير في النادي يجب أن نراجعه أولًا، هذا في حالة التفكير في الأمر".

وأوضح: "أعني بكلمة الكبير لجنة حكماء في النادي ومحمود الخطيب رئيس النادي".