فجّر الصحفي الإسباني خافيير فالس مفاجأة مدوية، بشأن مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز جناح أتليتك بلباو، رغم ابتعاد اللاعب عن الفريق الكتالوني في الساعات الماضية.

نيكو ويليامز الذي ينتهي عقده مع بلباو في يونيو 2027، عاد إلى تدريبات ناديه استعدادا للدوري الإسباني.

وظهر نيكو ويليامز في مقطع فيديو ليقول: "لقد عدت، أتطلع بالتأكيد إلى هذا الموسم 2024-2025.. هيا أتليتك"، وهو ما اُعْتُبِر مؤشرا واضحا على ضياع حلم برشلونة في إتمام الصفقة.

ولكن قال خافيير فالس لقناة (TV3) إن هناك تفاؤلاً كبيراً في برشلونة بشأن التوقيع مع ويليامز.

وأوضح: "هذا التفاؤل جاء بعد إعلان لابورتا عن تولي زمام مفاوضات الصفقة بنفسه بدلا من ديكو المدير الرياضي".

وأشار "فالس" إلى أن برشلونة لم يستسلم حتى بعد تصريح اللاعب أمس، خاصة أن ويليامز وافق سابقا على القدوم إلى برشلونة، ولم يتواصل أحد مع النادي ليخبرهم بأن نيكو تراجع.

وواصل: "برشلونة أخبر اللاعب أن القطار يأتي مرة واحدة، ولن يكون هناك فرصة ليأتي العام القادم".

واختتم: "الأسبوع المقبل سيكون حاسما في الصفقة".

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وكوَّن ويليامز مع زميله لامين يامال جناح برشلونة ثنائية رائعة في منتخب إسبانيا انتهت بتتويجه بكأس أمم أوروبا يورو 2024، وتسبب ويليامز في صدمة لفريق برشلونة الذي حاول ضمه للاستفادة من تفاهم هذا الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في الموسم المقبل.

ويتبقى في عقد ويليامز مع أتليتك بلباو 3 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 58 مليون يورو.

وشارك ويليامز في الموسم الماضي، مع بلباو في 37 مباراة بمُختلف المسابقات، وساهم في 27 هدفًا؛ إذ سجل 8 أهداف، وصنع 19.