ميسي يطلب الاستبدال خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا (فيديو)
بدا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الإرهاق الشديد، حيث ظهر وهو يطلب من مدربه تاتا مارتينو، الاستبدال خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نظيره أتلانتا يونايتد، فجر الأربعاء.
وسجل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفًا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر طلب ميسي خلال الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من مدربه الاستبدال، حيث بدا أنه يشعر بإرهاق بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه.
وقال الإعلامي الرياضي فرانكو بانيزو، عبر حسابه على تويتر، إن "ميسي هو من طلب التبديل من تاتا مارتينو، إذ تمت رؤيته وهو مرهق ويضع يديه على ركبتيه".
وبعد نزوله بديلًا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.
وتلقى النجم الأرجنتيتي تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.
وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.
وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.
وسجل ميسي، هدفًا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول، يوم الجمعة الماضي.