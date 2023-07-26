ميسي يطلب الاستبدال خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا (فيديو)

بدا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الإرهاق الشديد، حيث ظهر وهو يطلب من مدربه تاتا مارتينو، الاستبدال خلال مباراة فريقه إنتر ميامي ضد نظيره أتلانتا يونايتد، فجر الأربعاء.

وسجل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفًا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد ليصعد إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر طلب ميسي خلال الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من مدربه الاستبدال، حيث بدا أنه يشعر بإرهاق بعد مساهمته الكبيرة في فوز فريقه.