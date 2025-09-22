اسم كبير يرفض.. الأهلي المصري يتلقى ضربة جديدة في ملف المدير الفني

تعيش إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب في أزمة قوية وتلقت ضربة جديدة بسبب الرفض الذي تتلقاه من قبل العديد من المدربين الأجانب الذين تتفاوض معهم لقيادة الفريق في الفترة الحالية.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون بعد الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، حيث يتولى المهمة بشكل مؤقت، المدرب عماد النحاس، وقاد الفريق للفوز في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مكثفة مع العديد من المدربين أبرزهم سانتوس مدرب البرتغال السابق، والسويسري أورس فيشر، وأخيرا مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر السابق.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "روي فيتوريا اعتذر رسميا عن عدم تولي مسؤولي الأهلي بسبب احتياجه للراحة في هذه الفترة، وخلال 72 ساعة سيتم اتخاذ القرار النهائي، ومن المؤكد أن كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر السابق وعمان الحالي، أيضا دخل في الصورة".

وذكرت تقارير سابقة أن الأزمة بين الأهلي وفيتوريا كانت بسبب رغبة المدرب البرتغالي في تولي المهمة بداية من يناير المقبل، وليس في بداية شهر أكتوبر المقبل كما ترغب إدارة النادي الأحمر، وهو ما تحفظ عليه فيتوريا لرغبته في الحصول على راحة سلبية عقب رحيله عن باناثينايكوس اليوناني بسبب سوء النتائج، في ظل تحفظ إدارة الأهلي على تأجيل ملف المدير الفني حتى يناير المقبل.

روي فيتوريا تولى تدريب باناثانيكوس يوم 31 أكتوبر الماضي، وقادهم في 43 مباراة وخلالها فاز الفريق بـ 23 مباراة وتعادل في 9 وخسر 11.

وكان فيتوريا مدربا لمنتخب مصر قبل حسام حسن، لكن تمت إقالته عقب توديع كأس أمم إفريقيا 2024 من دور الـ16 أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.