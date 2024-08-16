بدأ نادي الهلال السعودي، في التخطيط لضم كايل ووكر نجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم سعود عبدالحميد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن نادي الهلال السعودي، مهتم بالتعاقد مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن مسؤولي النادي السعودي استفسروا عن القيمة المالية للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الهلال يسعون إلى "جس نبض مسؤولي السيتي"، قبل بدء المخاطبات الرسمية معهم.

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ويتميز كايل ووكر بقوته البدنية وسرعته العالية التي جعلته من أسرع مدافعي العالم.

ويسعى الهلال لضم مدافع أيمن، تحسبًا لرحيل نجمه سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيطالي.

واتفق سعود مع نادي روما، ومن المحتمل رحيل النجم السعودي الشاب إلى الفريق الإيطالي مقابل أربعة ملايين دولار.

ويمتد عقد كايل ووكر مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026، حيث حقق اللاعب مع السيتيزن 15 بطولة.