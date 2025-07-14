النصر السعودي يتحرك بقوة لحسم صفقة "أوسيمين"

تحرك نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، في الموسم الجديد.

وينتهي عقد أوسيمين صاحب الـ 26 عاماً مع نابولي في يونيو المقبل، وتغيّب اللاعب عن تجمع الفريق استعداداً للموسم الجديد بعد أن قدم شهادة طبية تفيد بإصابته.

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وكشفت إذاعة UFM عن دخول أوسيمين حسابات نادي النصر للانضمام إلى صفوفه لتدعيم خط الهجوم.

وأشارت إلى أن اللاعب النيجيري يضغط من أجل الرحيل إلى غلطة سراي التركي من أجل تسهيل رحيله مستقبلاً إلى الدوري الإنجليزي، خاصة أن نابولي عطّل هذا الأمر في وقت سابق.

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وأوضحت أن النصر يرغب في تدعيم هجومه بصفقة التعاقد مع أوسيمين بعد تعثر انتقال اللاعب إلى الهلال السعودي.

وكان نادي النصر قد أعلن رحيل لاعبه الكولومبي جون دوران عن صفوفه إلى فنربخشة التركي.

ويرغب النصر في ضم مهاجم جديد خلال الموسم المقبل تعويضاً لرحيل جون دوران.

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وتقدم نادي غلطة سراي بعرض رسمي لضم اللاعب النيجيري مقابل 30 مليون يورو، ولكن الصفقة تواجه عقبات قوية بسبب تمسك نابولي بمقابل مالي أعلى، خاصة أن أوسيمين تلقى اتصالات من الهلال مقابل 40 مليون يورو.