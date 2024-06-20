حسم أسماء الرؤساء الثلاثة للنصر والاتحاد والهلال
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات الجمعية العمومية للأندية السعودية المنتظر انعقادها، اليوم الخميس، لاختيار رؤساء الأندية ومجالس الإدارة.
وتنعقد الجمعية العمومية في الهلال والنصر والاتحاد من أجل اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة النادي "غير الربحية" لمدة عام، بعد انتقال 75% من ملكية كل نادٍ إلى صندوق الاستثمارات العامة.
بينما تأجلت في الأهلي إلى وقت لاحق بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة، حيث كان يترشح خالد عيسى منفردًا للرئاسة.
الهلال والاتحاد
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن المشهد في الجمعية العمومية للهلال والاتحاد يتجه إلى التزكية حال اكتمال النصاب في ظل وجود مرشح وحيد على كرسي الرئاسة في كل نادٍ.
ففي الهلال، يأتي فهد بن نافل وحيدًا في سباق الترشح، بعد استبعاد منافسه يزيد أبو نيان من قبل اللجنة العامة للانتخابات.
وسبق لفهد بن نافل أن مرَّ بسيناريو مشابه في الانتخابات الأولى التي جرت في يونيو 2023، حينما تم تزكيته فيها، ليصبح أول رئيس لمؤسسة النادي العاصمي غير الربحية.
ويحق لـ 383 عضوًا هلاليًّا الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، يتقدمهم الأمير الوليد بن طلال الذي يملك 1.587.826 صوتًا.
وتضم قائمة المرشح فهد بن نافل كلًّا من سليمان الهتلان المرشح لمنصب نائب الرئيس وعضوية كل من سلمان التويجري وفيصل بن غشيان وحمد المالك.
كما ينتظر المهندس لؤي ناظر اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للاتحاد لإعلانه رئيسا للنادي خلفا لأنمار الحائلي، حيث أعلن "العميد" عن قائمة أولية تضم 1311 عضوًا يحق لهم التصويت.
ويضم مجلس ناظر، لؤي مشعبي مرشحاً لنائب الرئيس، ومن الأعضاء عبد القادر العمودي، وعبد العزيز الزيد، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبد الإله فقيه، وسماهر الشلالي، مرشحين للعضوية؛ حيث تم قبولهم بصفة رسمية من قبل لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة ليكونوا أعضاء في مجلس إدارة الرئيس لؤي ناظر.
النصر
ويتجه المشهد في نادي النصر لانتخاب إبراهيم المهيدب، إلا أن التقارير لم تستبعد تأجيل عمومية "العالمي" إلى موعد ثانٍ لعدم اكتمال النصاب، في حال لم ينِب الأمير خالد بن فهد، الذي يمتلك ما يوازي 58.7% من أصوات الجمعية العمومية، البالغة 369 ألفًا و776.
الأهلي السعودي
على الجانب الآخر، تأجل حسم هوية رئيس الأهلي السعودي الجديد بعد استبعاد قائمتي خالد العيسى، رئيس النادي في الموسم الماضي، وأحمد جنة، المترشحين للرئاسة، بعد قبول الطعون في كلا الملفين، حسب ما أعلنه النادي أمس الأربعاء.
واستبعدت قائمة المرشح أحمد جنة بسبب طعون تقدم بها المرشح الدكتور خالد العيسى وتم على إثرها قبولها وإقصاء المرشح أحمد جنة.