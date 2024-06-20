حسم أسماء الرؤساء الثلاثة للنصر والاتحاد والهلال

الهلال والاتحاد

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن المشهد في الجمعية العمومية للهلال والاتحاد يتجه إلى التزكية حال اكتمال النصاب في ظل وجود مرشح وحيد على كرسي الرئاسة في كل نادٍ.

ففي الهلال، يأتي فهد بن نافل وحيدًا في سباق الترشح، بعد استبعاد منافسه يزيد أبو نيان من قبل اللجنة العامة للانتخابات.

وسبق لفهد بن نافل أن مرَّ بسيناريو مشابه في الانتخابات الأولى التي جرت في يونيو 2023، حينما تم تزكيته فيها، ليصبح أول رئيس لمؤسسة النادي العاصمي غير الربحية.

ويحق لـ 383 عضوًا هلاليًّا الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، يتقدمهم الأمير الوليد بن طلال الذي يملك 1.587.826 صوتًا.

وتضم قائمة المرشح فهد بن نافل كلًّا من سليمان الهتلان المرشح لمنصب نائب الرئيس وعضوية كل من سلمان التويجري وفيصل بن غشيان وحمد المالك.

كما ينتظر المهندس لؤي ناظر اكتمال النصاب في الجمعية العمومية للاتحاد لإعلانه رئيسا للنادي خلفا لأنمار الحائلي، حيث أعلن "العميد" عن قائمة أولية تضم 1311 عضوًا يحق لهم التصويت.

ويضم مجلس ناظر، لؤي مشعبي مرشحاً لنائب الرئيس، ومن الأعضاء عبد القادر العمودي، وعبد العزيز الزيد، وفيصل باشا، وإبراهيم القرشي، وعبد الإله فقيه، وسماهر الشلالي، مرشحين للعضوية؛ حيث تم قبولهم بصفة رسمية من قبل لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة ليكونوا أعضاء في مجلس إدارة الرئيس لؤي ناظر.