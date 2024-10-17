صفقة كبيرة.. الهلال والنصر يراقبان نجم منتخب هولندا

يراقب ناديا النصر والهلال السعوديين، أحد نجوم منتخب هولندا، تمهيدًا لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية من العام المقبل 2025.

ودخل الهولندي ممفيس ديباي، نجم كورينثيانز البرازيلي، دائرة اهتمام كبار الأندية السعودية لكسب خدماته، في عام 2025.

ووفقا لما أفادت به صحيفة "Bolavip" البرازيلية فإنه بعد 35 يومًا من انضمام ممفيس ديباي إلى النادي البرازيلي قد يرحل بالفعل، وينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب الهولندي بات على رادار الهلال والنصر السعوديين.

ولا يقتصر الاهتمام على الأندية السعودية، بل كشفت الصحيفة عن وجود اهتمام من ناديي إشبيلية الإسباني ويوفنتوس الايطالي للتعاقد مع اللاعب الهولندي في المدة المقبلة.

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وشددت الصحيفة على أن ديباي الذي لعب أربع مباريات لفريق كورينثيانز، وله تمريرتان حاسمتان، تحت قيادة رامون دياز، قد لا يستطيع الرحيل، لأنه يظل محميًا بموجب العقد.

وأوضحت: "من المتوقع أن تكون غرامة إنهاء العقد بين ديباي وكورينثيانز كبيرة للغاية، ولكن لم يُكشَف عنها".

ولكن أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن ديباي سعيد في النادي البرازيلي، وينوي إكمال عقده، وقد لا يرحل عن ناديه بالموسم المقبل.

وانضم ممفيس ديباي البالغ من العمر 30 عامًا لصفوف كورينثيانز في سبتمبر الماضي، بعد انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد في يوليو الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الهولندي نحو 10 ملايين يورو، وفق موقع ترانسفير ماركت العالمي.