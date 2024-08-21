تشهد فترة الانتقالات الصيفية الجارية ظواهر مختلفة عن تلك التي اعتدنا أن نشاهدها في كل موسم، بالأخص فيما يتعلق بنجوم الدوري السعودي.

اعتدنا على مدار سنوات أن تسعى الأندية السعودية لضم اللاعبين البرازيليين والأوروبيين وأن تحاول تقوية نفسها بالطرق الممكنة كافة.

لكن في سوق الانتقالات الحالية رأينا للمرة الأولى الأندية الأوروبية هي التي تريد خطف اللاعبين من الدوري السعودي وأنديته، وتكرر ذلك مع أكثر من مثال، نستعرض أبرزها في التقرير الآتي.

إيميريك لابورت

يريد ريال مدريد أن يضم اللاعب الإسباني إيميريك لابورت، قلب دفاع فريق النصر الحالي ومانشستر سيتي السابق.

أخفق "الملكي" في سوق الانتقالات في ضم ليني يورو، وأصيب مدافعه الشاب خوان مارتينيز الذي كان من المفترض أن ينضم للفريق الأول هذا الموسم بالرباط الصليبي، فاتجه النادي للتعويض من صفوف النصر، ويضغط لضم اللاعب بحسب تقارير صحفية عديدة.

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رينان لودي

ذكرت تقارير صحفية في شهر يونيو الماضي أن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي يسعى لضم ظهير الهلال السعودي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كورييري إنتر"، والتي أكد خبرها الصحفي جيانلويجي لونغاري، الذي ذكر أن عدة أندية أخرى بجوار إنتر تريده.

نغولو كانتي

كان ما قدمه كانتي من مستويات في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة برفقة منتخب فرنسا أمرًا مثيرًا للإعجاب حقًا، بعدما ظنت جماهير الكرة حول العالم أن النجم الفرنسي لن يعود لتشكيلة الديوك مجددًا.

لكن وبسبب تلك المستويات خرجت تقارير عديدة تتحدث عن وجود رغبات أوروبية في إعادة كانتي للقارة العجوز، من بينها برشلونة الذي يريد لاعب وسط مدافعا منذ العام الماضي.

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ميريح ديميرال

يعد قلب دفاع الأهلي من الأسماء التي استهوت بعض الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب ما قدمه مع منتخب بلاده تركيا في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا.

وكان فريق فنربخشة هو المهتم الأول بضم ديميرال في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، في ظل رغبة الفريق التركي في دعم نفسه في عدة مراكز.

سانت ماكسيمين

تلقى سانت ماكسيمين عدة عروض من أجل الرحيل عن الأهلي، لكن العرض الذي تمت الاستجابة له جاء من الدوري التركي، حيث رحل اللاعب على سبيل الإعارة لصفوف فنربخشة.

ما يثير الدهشة هنا هو أن الأهلي هو من كان يريد رحيل اللاعب، لعدم وجود رضا على مستواه، في وقت تهافتت بعض الفرق الأوروبية على ضمه.

سعود عبد الحميد

يعد نجم الهلال هو من أوائل الأسماء السعودية التي يتم طلبها في الخارج بهذا الإصرار من قبل عدة أندية في آن واحد.

إذ كان سعود عبد الحميد محور اهتمام أستون فيلا ونوتنغهام فورست ووست هام من إنجلترا، وروما الإيطالي وتولوز ونيسي وأولمبيك مارسيليا من فرنسا.

يظل مصير عبد الحميد معلقًا حتى هذه اللحظة، لكن يبدو وأنه أقرب من أي وقت مضى للخروج من الدوري السعودي للمرة الأولى في مسيرته بعد وجود حديث عن قرب روما من ضمه.

فراس البريكان

كان نجم هجوم الأهلي من ضمن اهتمامات أحد أندية الدوري الهولندي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إذ يهتم به فريق نيميخن النشط في دوري الدرجة الأولى، لكن يبدو أن المدير الفني ماتياس يايسله لن يسهل من رحيله في ظل عدم حسم صفقة إيفان توني بشكل رسمي بعد.

ثنائي الاتحاد

كانا ثنائي نادي الاتحاد، فيصل الغامدي ومروان الصحفي، هما آخر الأسماء التي ارتبطت بالخروج من الدوري السعودي لآخر أوروبي في ظل وجود اهتمام من نادي بيرشكوت البلجيكي.

ويبدو أن هذا هو الثنائي الأقرب للرحيل بعدما أكد رئيس الاتحاد بنفسه لؤي مشعبي إن تفاصيل بسيطة تفصل الفريق عن الاتفاق مع نظيره البلجيكي على التفاصيل كافة.