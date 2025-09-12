أحمد أبو هشيمة.. 3 أسماء من العيار الثقيل تقتحم انتخابات رئاسة الأهلي المصري

فتح قرار محمود الخطيب بعدم الترشح لفترة جديدة لرئاسة النادي الأهلي، الباب على مصراعيه أمام ظهور أسماء كبيرة في سباق الرئاسة المنتظر.

الخطيب، الذي أعلن رسميًا نهاية رحلته بعد 8 سنوات في موقع القيادة استجابة لنصائح الأطباء بالابتعاد عن الضغوط، ترك الساحة خالية لوجوه جديدة وقديمة تبحث عن مقعد رئاسة القلعة الحمراء في الانتخابات المقبلة.

الأنظار تحولت سريعًا نحو أبرز الشخصيات التي يمكن أن تخوض السباق، حيث بدأت بعض الأسماء الكبيرة والمشهورة في الظهور والتفكير الجاد في المنافسة، وسط حالة ترقب كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي.

1/ أحمد أبو هشيمة

رجل الأعمال المعروف، يدرس بجدية فكرة خوض الانتخابات المقبلة لرئاسة الأهلي.

أبو هشيمة، الذي ارتبط اسمه بالاستثمار الرياضي والإعلامي لسنوات، لم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد، لكنه بات في قلب الترشيحات المطروحة، خاصة مع امتلاكه شبكة علاقات قوية وقدرة على جذب موارد مالية ضخمة للنادي.

2/ محمود طاهر

الرئيس الأسبق للأهلي، الذي خسر انتخابات 2017 أمام الخطيب، عاد اسمه للتداول من جديد.

مقربون من طاهر يحاولون إقناعه بخوض الانتخابات المقبلة، لكنه حتى الآن يميل إلى الرفض وعدم العودة للمشهد الانتخابي.

ورغم ذلك، يظل اسمه مطروحًا باعتباره شخصية إدارية لها خبرة سابقة وتجربة واضحة في إدارة النادي.

3/ طاهر أبو زيد

نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، تردد اسمه بقوة خلال الساعات الأخيرة كأحد أبرز المرشحين المحتملين.

أبو زيد يحظى بقبول جماهيري وخبرة رياضية وسياسية، وهو ما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام إذا قرر رسميًا دخول سباق الانتخابات.

في الوقت نفسه، بدأ رجل الأعمال ياسين منصور، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق، تحركات فعلية لتشكيل قائمة انتخابية قوية تمهيدًا للإعلان عن ترشحه.

ووجوده المرتقب سيضيف مزيدًا من السخونة إلى سباق رئاسة القلعة الحمراء.