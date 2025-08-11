ما طبيعة مرض فيرجي شامبيرز المستثمر في الإفريقي التونسي؟

كشف رئيس لجنة الرقابية والمالية في النادي الإفريقي التونسي محمد الشافعي والمستشار الخاص لرجل الأعمال الأمريكي فيرجي شامبيرز المستثمر بالنادي عن تطورات الحالة الصحية للأخير في ظل تزايد الشائعات في الفترة الماضية.

وعلى امتداد الأسابيع الأخيرة، عاش رجل الأعمال الشاب فيرجي شامبيرز على وقع عاصفة من الأحداث الصاخبة وحرب التصريحات والتدوينات عبر منصات التواصل بينه وبين جماهير الترجي التونسي، الفريق الغريم للنادي الإفريقي.

أخبار ذات علاقة جماهير الإفريقي التونسي تهاجم إدارة النادي بعد استعداد علي يوسف للرحيل

وهاجم شامبيرز الترجي ومشجعيه من خلال صور صادمة عبر منصات التواصل مفجرا أزمة قوية بين جماهير الفريقين، إذ دعمه أنصار الإفريقي واعتبروا أن هجومه كان ردة فعل على الإساءات التي لحقته وعائلته من قبل مشجعي فريق الترجي.

وخلال حديثه لإذاعة "إي آف أم" الخاصة، قال محمد الشافعي إن الوضع الصحي للمستثمر فيرجي شامبيرز لا يزال قيد المتابعة بعد إصابته بفيروس في الجهاز التنفسي وفق قوله.

أخبار ذات علاقة تصريحات المستشهر الأمريكي تفجّر جدلاً بين جمهوري الإفريقي والترجي

وقال الشافعي: "سافر فيرجي شامبيرز إلى إسبانيا لزيارة إبنه وهو يمر بظرف صحي صعب إذ تعرض في يونيو الماضي إلى وعكة صحية طارئة في الجهاز التنفسي، وتحسنت حالته عند عودته إلى إسبانيا ولكن سرعان ما تجددت الأعراض المتمثلة في حالات دوران وإغماء متواترة".

ووفقا للمتحدث سيواصل فيرجي شامبيرز الإقامة في إسبانيا حتى الشفاء وتجاوز الوعكة الصحية.

أخبار ذات علاقة مستشار فيرجي شامبيرز يفجّر أزمة ديون جديدة في الإفريقي التونسي

وبخصوص العودة إلى تونس في ظل رواج شائعات بشأن مغادرته نهائيا البلاد أفاد محمد الشافعي بأن تلك الأمور تظل من الجوانب الشخصية في حياة فيرجي شامبيرز وأنه لا يعلم موعد عودته إلى تونس ولا قراره بشأن الظهور مجددا.

وقال: "فيرجي تعرض للكثير من الإساءات بشأن حياته الخاصة وهاجم الكثيرون زوجته، اختار عدم الظهور كثيرا عبر منصات التواصل بعد الجدل المتصاعد مؤخرا، لكن دعمه للنادي الإفريقي هو الأمر الوحيد الذي لا شك من حوله".

يشار إلى أن الإفريقي فاز في الجولة الأولى من الدوري التونسي على حساب مستقبل المرسى (1 ـ0) ويلاقي في الجولة الثانية النجم الساحلي يوم السبت المقبل.