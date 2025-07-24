فرصة للهلال السعودي.. إيزاك يغيب عن رحلة نيوكاسل إلى سنغافورة

كشفت تقارير صحفية أن السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، تخلَّف عن اللحاق ببعثة فريقه التي غادرت إلى سنغافورة لإقامة معسكر تدريبي، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2025–2026.

وغاب إيزاك أيضًا عن المباراة الودية لنيوكاسل أمام سلتيك الأسكتلندي، وذلك بقرار من المدرب إيدي هاو، الذي فضّل إبعاد اللاعب نظرًا للضغوط النفسية التي يمر بها مؤخرًا.

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ويرتبط إيزاك بإمكانية الرحيل عن نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يتنافس كل من ليفربول والهلال السعودي على التوقيع معه.

بينما كشف موقع "توك سبورت" أن المهاجم السويدي طلب أن يحصل على راتب أسبوعي وقدره 300 ألف جنيه إسترليني للموافقة على تجديد تعاقده مع نيوكاسل والذي يمتد حتى 2028.

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من جانبه، أوضح الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إيزاك لن يشارك في الجولة التحضيرية لنيوكاسل هذا الصيف.

وأضاف: "مصادر في نيوكاسل تؤكد غياب اللاعب بسبب مشكلة عضلية في الفخذ، رغم أن الفحوصات الاحترازية التي أجراها اللاعب لم تُظهر أي إصابة".

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وقد يستغل مسؤولو الهلال الموقف الحالي بمحاولة الضغط على إدارة نيوكاسل لترك اللاعب في الميركاتو الجاري، خاصة أن تقارير سبقت وأشارت إلى أن اللاعب منح الضوء الأخضر لـ"الزعيم" لبدء التفاوض مع الفريق الإنجليزي.

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، وصناعة 6 أهداف.

وانضم إيزاك لصفوف نيوكاسل في 2022 قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.