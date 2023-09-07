نقل قضية حسابات يوفنتوس المزيفة إلى محكمة في روما

وجاء قرار المحكمة في وقت متأخر أمس الأربعاء عقب غلق جلسة استماع وسيؤدي إلى بطء الإجراءات مع عودة ملف القضية لمرحلة التحقيقات وإحالته لمكتب المدعي العام في روما وفقا للقانون الإيطالي.

وبدأ قاض في تورينو في مارس/ آذار الماضي النظر في إمكانية محاكمة رئيس يوفنتوس أندريا آنييلي و11 شخصا آخرين والنادي نفسه بسبب مزاعم تزييف حسابات أنجح فريق إيطالي.

وطالب محامو الدفاع بنقل القضية إلى ميلانو، حيث يدرج النادي في سوق الأسهم هناك، أو روما بينما أراد المدعون المحليون إبقاء القضية في تورينو.