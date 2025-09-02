الأهلي يقدم طلبا رسميا قبل كلاسيكو الهلال السعودي

قدّم النادي الأهلي طلبًا رسميًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي، قبل مباراة القمة المرتقبة أمام نظيره الهلال، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وسيلعب الأهلي أمام الهلال يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وبدأ الفريقان موسم دوري روشن بانتصارات؛ ففي الجولة الافتتاحية، حقق الأهلي فوزًا على نيوم (0-1)، بينما انتصر الهلال على الرياض بنتيجة (0-2).

طلب بتأجيل الكلاسيكو

كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي، قدمت طلبت رسميًا، طالبت فيه بتأجيل مباراة الكلاسيكو أمام الهلال.

وأوضحت المصادر أن الطلب الرسمي يستند إلى مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في بطولة كأس القارات الدولية المقرر إقامتها نهاية شهر سبتمبر الجاري.

حيث طالبت إدارة النادي الأهلي في خطابها الرسمي بمعاملة الفريق كممثل للوطن ومنحه فترة راحة كافية تتيح له الاستعداد الجيد للبطولة القارية المهمة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأهلي أولى مواجهاته في البطولة القارية يوم 23 سبتمبر المقبل حيث سيواجه الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ونادي بيراميدز المصري.

وتنتظر الإدارة الأهلاوية قرار لجنة المسابقات في الرابطة، والتي من المتوقع أن تبت في الطلب خلال الساعات القليلة المقبلة.