مبابي يثير قلق جماهير فرنسا قبل مواجهة بولندا
أثار كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا، قلق جماهير فريقه، قبل مواجهة بولندا بعد غد الثلاثاء في ختام منافسات دور المجموعات لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.
ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أكد أن مبابي يسجل تقدمًا في برنامج تعافيه من كسر في الأنف، لكنه لم يتعهد بأن يشارك النجم الجديد لريال مدريد الإسباني في المواجهة أمام بولندا؛ ما أثار قلق الجماهير.
وتعرض مبابي لكسر في الأنف خلال المواجهة أمام النمسا في افتتاح مشوار الديوك في اليورو وظل جالسًا على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع الطواحين الهولندية يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية.
وقال ديشان اليوم الأحد لمحطة "أر أم سي" الإذاعية: "هل سيبدأ أمام بولندا؟ سنرى بناء على الأحداث".
وأوضح ديشان أن التورم يتحسن كل يوم وأن "كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن مبابي سيعتاد بشكل أفضل على ارتداء واقي الوجه، الذي يؤثر على رؤيته، بعد أن شارك به أمس السبت في المباراة الودية التي جمعت بين بدلاء منتخب فرنسا وشباب فريق بادربورن الألماني.
وبعد التعادل السلبي مع هولندا في لايبزيغ يوم الجمعة الماضي عندما ظل مبابي على مقاعد البدلاء، كان هناك الكثير من التحليلات في وسائل الإعلام الفرنسية حول براعة الفريق الهجومية أو الافتقار المفاجئ لذلك.
وكان الهدف الوحيد لفرنسا في مبارياتها الثلاث الأخيرة هو هدف سجله النمساوي ماكسميلان فوبر بالخطأ في مرماه في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة في دوسلدورف.
لكن ديشان لم يفصح عن أي شيء عندما سئِل عن ما إذا كان من الممكن أن يجدد شباب خط هجوم الفريق، خاصة وأن فرنسا، التي تملك أربع نقاط، تبدو متأكدة من مكانها في دور الستة عشر.
وقال "خططت لتشكيل فريق يضمن التأهل وأفضل نتيجة ممكنة في المجموعة. نأمل دائمًا في التعافي قليلًا (لبعض اللاعبين). استنتج من ذلك ما تريد".
وأشار زملاء مبابي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا كان حريصًا على اللعب خاصة بعد مشاركته لمدة ساعة على أرض الملعب أمس السبت في حصة تدريبية ضد فريق أكاديمية محلية.
وقال المدافع جوناثان كلاوس: "عندما كان في الملعب، كان جاهزًا 100 في المئة، واعتاد على قناعه وسجل".
وأضاف لاعب الوسط أوريليان تشواميني: "أعتقد أنه يريد أن يلعب المباراة المقبلة. ربما يرغب في اللعب دون قناع، لكن الطبيب لن يمنحه الخيار".