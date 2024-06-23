مبابي يثير قلق جماهير فرنسا قبل مواجهة بولندا

ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا أكد أن مبابي يسجل تقدمًا في برنامج تعافيه من كسر في الأنف، لكنه لم يتعهد بأن يشارك النجم الجديد لريال مدريد الإسباني في المواجهة أمام بولندا؛ ما أثار قلق الجماهير.

وتعرض مبابي لكسر في الأنف خلال المواجهة أمام النمسا في افتتاح مشوار الديوك في اليورو وظل جالسًا على مقاعد البدلاء خلال التعادل السلبي مع الطواحين الهولندية يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية.

وقال ديشان اليوم الأحد لمحطة "أر أم سي" الإذاعية: "هل سيبدأ أمام بولندا؟ سنرى بناء على الأحداث".

وأوضح ديشان أن التورم يتحسن كل يوم وأن "كل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار إلى أن مبابي سيعتاد بشكل أفضل على ارتداء واقي الوجه، الذي يؤثر على رؤيته، بعد أن شارك به أمس السبت في المباراة الودية التي جمعت بين بدلاء منتخب فرنسا وشباب فريق بادربورن الألماني.