مورينيو يتشاجر مع حكم مباراة روما وإشبيلية في منطقة الحافلات (فيديو)

وشهدت المباراة اعتراضات متكررة من جانب مورينيو على الحكم الذي يبدو أنه لم يحتسب ضربة جزاء لروما بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي روما بوضوح كما حصل لاعبو الفريق الإيطالي على 7 بطااقات صفراء.

وقال مورينيو"كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا!. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".