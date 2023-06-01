مورينيو يتشاجر مع حكم مباراة روما وإشبيلية في منطقة الحافلات (فيديو)
تشاجر جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، مع أنطوني تايلور حكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي في منطقة الحافلات بعد نهاية المباراة.
وتوج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بعدما تغلب على روما بركلات الترجيح 4/1 بعدما انتهت الأوقات الإضافية والأصلية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وعقب المباراة توجه مورينيو لمنقطة الحافلات ووجَّه سبابًا لأنطوني تايلور، إذ وصفه بالعار حتى تدخل أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومنعه من الوصول إلى الحكم.
وشهدت المباراة اعتراضات متكررة من جانب مورينيو على الحكم الذي يبدو أنه لم يحتسب ضربة جزاء لروما بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي روما بوضوح كما حصل لاعبو الفريق الإيطالي على 7 بطااقات صفراء.
وقال مورينيو"كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا!. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت".
وأضاف لمنصة دازون لاحقًا "لقد اعتدنا على تأثير الحكام في مبارياتنا، إنه ليس بالأمر الجديد، لكنني لم أتوقع ذلك في نهائي أوروبي".
ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات كبيرة على المدرب البرتغالي، الذي تشاجر أيضًا مع بدلاء النادي الإسباني خلال المباراة.