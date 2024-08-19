ظهر النجم الفرنسي لريال مدريد كيليان مبابي بأول رد فعل بعد سقوط فريقه في فخ تعادل بطعم الخسارة أمام ريال مايوركا أمس الأحد في افتتاح مشواره في الدوري الإسباني.

وقدم كيليان مبابي أداء متواضعا في ثاني مبارياته الرسمية بقميص ريال مدريد، وذلك بعد ظهر بمستوى لافت في مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي الأربعاء الماضي في الفوز باللقب.

وسقط فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في فخ التعادل (1 ـ 1) عندما نزل ضيفا على مايوركا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه ليعكر صفو الظهور الأول في المسابقة لكيليان مبابي الوافد الجديد لفريق العاصمة.

وبعد ساعات قليلة من المباراة التي أثارت غضب المدرب الإيطالي وجماهير "الميرينعي"، نشر كيليان مبابي رسالة لمشجعي ناديه عبر حسابه على منصة "أنستغرام".

وقال مبابي في التعليق على الصورة التي ظهر فيها مع كل من زميليه تشواميني وميليتاو: "نتيجة غير جيدة.. لكننا نتطلع إلى الأفضل ورؤوسنا إلى الأعلى.. نركز جيدا على المباراة المقبلة .. هلا مدريد".

أخبار ذات علاقة ردّ فعل غاضب من ريال مدريد تجاه حكام مباراة مايوركا

ويلعب ريال مدريد الأحد المقبل لأول مرة في الموسم الجديد في معقله "سان تياغو بيرنابيو" عندما يواجه بلد الوليد في الجولة الثانية من الليغا.