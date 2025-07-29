الحبس والغرامة.. العقوبات المتوقعة على رمضان صبحي بعد القبض عليه بتهمة التزوير

يواجه رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، مأزقًا قانونيًّا كبيرًا بعد إلقاء القبض عليه، فجر اليوم الثلاثاء، من قبل الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من دولة تركيا، بعد نهاية معسكر فريقه.

ووفقًا للتقارير، فقد تم القبض على اللاعب الدولي تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية تتعلق بالغش في امتحانات بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

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وأوضحت التقارير، أن الحكم صادر عن محكمة الجيزة، وتم إخطار مديرية أمن الجيزة لتسلّم اللاعب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بقيام شاب بانتحال صفة اللاعب رمضان صبحي، وأداء الامتحان بدلًا منه داخل معهد عالٍ للسياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، بتسهيل من أحد أفراد الأمن بالمعهد، وهو ما سبق أن نفاه اللاعب ومحاميه أشرف عبد العزيز، في بيان رسمي.

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كانت النيابة العامة قررت في وقت سابق حبس الشاب وفرد الأمن على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار صاحب كافيه شهير بمنطقة المقطم لتورطه في تنظيم الواقعة.

كما قررت عرض المتهم الرئيس على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، واستدعاء موظفين بالمعهد لسماع أقوالهم.

وعاد رمضان إلى مصر وبرفقته شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، فقط، حيث سبق الثنائي البعثة التي تعود غدًا، بعد نهاية المعسكر الإعدادي للفريق.

وجاء القبض على اللاعب في ضوء تطبيق قانون "مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات" رقم 205 لسنة 2020، الذي ينص على عقوبات مشددة بحق كل من يطبع أو ينشر أو يروّج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بغرض الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وينص القانون على الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامات تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى الحرمان من الامتحان واعتبار الطالب راسبًا في الدور الحالي والدور التالي.

كما يعاقب القانون على مجرد الشروع في الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفًا.

وشددت المادة الثانية من القانون على أن حيازة أي وسيلة إلكترونية داخل لجان الامتحانات، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة إرسال أو استقبال، تعرّض الطالب لعقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه مصري، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.