أحمد فتوح يعقد مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك

وحسب قناة أون سبورت المصرية فإن فتوح أبدى موافقته على تجديد عقده مع الزمالك، لكنه اشترط الحصول على عقد بـ 35 مليون جنيه مصري.

ويرغب اللاعب في الحصول على منحة تعاقد قبل توقيع عقد جديد في وقت يرى فيه الزمالك أن المبلغ المطلوب مبالغ به بدرجة كبيرة ويفوق إمكانات النادي.

واقترح الزمالك بحسب التقرير ذاته أن يحصل اللاعب على نصف المبلغ الذي طلبه كمنحة تعاقد مع تجديد عقده لموسمين فقط بدلًا من ثلاثة تبدأ من الموسم الجاري ببنود العقد الجديد.