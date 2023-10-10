أحمد فتوح يعقد مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك
كشفت تقارير صحفية مصرية تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الزمالك في تجديد عقد مدافعه الأيسر وأحد قادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد فتوح.
وينتهي عقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ ما يعني إمكانية توقيعه لأي ناد في يناير المقبل.
ويملك فتوح عرضًا من الأهلي الغريم التقليدي للزمالك حسب تقارير مصرية.
وحسب قناة أون سبورت المصرية فإن فتوح أبدى موافقته على تجديد عقده مع الزمالك، لكنه اشترط الحصول على عقد بـ 35 مليون جنيه مصري.
ويرغب اللاعب في الحصول على منحة تعاقد قبل توقيع عقد جديد في وقت يرى فيه الزمالك أن المبلغ المطلوب مبالغ به بدرجة كبيرة ويفوق إمكانات النادي.
واقترح الزمالك بحسب التقرير ذاته أن يحصل اللاعب على نصف المبلغ الذي طلبه كمنحة تعاقد مع تجديد عقده لموسمين فقط بدلًا من ثلاثة تبدأ من الموسم الجاري ببنود العقد الجديد.
ورفض فتوح اقتراح الزمالك لتتوقف المفاوضات بشكل مؤقت.
وكشف اللاعب لناديه عن عدم توقيعه لأي ناد آخر لكنه أكد في الوقت ذاته امتلاكه عروضًا من أندية أخرى ترغب في ضمه.
كان مرشحون لانتخابات الزمالك التي ستجرى يوم الـ20 من الشهر الجاري كشفوا عن رغبتهم في استمرار اللاعب مع النادي كأحد عناصره الأساسية.