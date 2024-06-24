عرض جديد قد يجمع عائلة مبابي في إسبانيا

كشفت صحيفة فرنسية أن إيثان مبابي الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان، والذي تخلى عنه ناديه باريس سان جيرمان منذ أيام قليلة قد يظهر في الدوري الإسباني خلال موسم 2024 ـ 2025 ليجتمع من جديد مع شقيقه الأكبر الذي خطف كل الأضواء في النصف الأول من العام الجاري.

ووفقًا لِما أوردته صحيفة "ليكيب" (L'EQUIPE) الفرنسية، تلقى إيثان مبابي (17 عامًا) عرضًا رسميًّا من نادي ريال بيتيس الإسباني الذي أبدى مسؤولوه اهتمامًا بالتعاقد مع الشقيق الأصغر لكيليان، وسيقدم له عرضًا رسميًّا قد يكلل بتوقيع عقد جديد خصوصًا أن اللاعب لا يرتبط بأي ناد بعدما غادر البي أس جي.

وإلى جانب ريال بيتيس، يبدو نادي ليل الفرنسي منافسًا قويًّا على الظفر بخدمات لاعب الوسط الواعد، الذي تألق مع فريق باريس تحت 19 عامًا في الموسم الماضي وسجل ثمانية أهداف، وقدَّم ست تمريرات حاسمة في 21 مباراة.