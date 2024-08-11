فتح نادي نابولي الإيطالي باب الرحيل أمام المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي يعد هدفًا رئيسًا للنادي الأهلي السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

أوسيمين يرتبط بقوة بمغادرة نابولي، في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة، وتلقى عرضًا رسميًا من النادي الأهلي السعودي.

المدير الفني أنطونيو كونتي استبعد أوسيمين من المباريات الودية جميعها، التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، فضلا عن استبعاده من المواجهة الرسمية الأولى بالموسم الجديد، أمام مودينا في كأس إيطاليا.

وقال جيوفاني مانا، المدير الرياضي لنابولي، لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "أوسيمين لن يشارك تحت قيادة أنطونيو كونتي".

وأوضح: "المهاجم النيجيري يريد الرحيل، ولكن نحن هادئون؛ لأن لدينا لاعبين في الفريق جاهزين ليحلوا محله".

وعن موقف نادي نابولي، قال جيوفاني: "على الرغم من أن أوسيمين لاعب قوي، ولكننا نريد حماية سلامة المجموعة وانسجامها".

واختتم: "سنرى ما سيحدث خلال الأيام الـ20 المقبلة".

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وسجل أوسيمين 76 هدفًا في 133 مباراة مع نابولي منذ انضمامه إلى النادي من ليل في عام 2020، وساعد الفريق الإيطالي في عام 2023 على الفوز بأول لقب له منذ عام 1990، بعد تسجيله 26 هدفًا في الدوري.

تلقى أوسيمين عروضا عدة للرحيل عن نابولي، أبرزها من الثلاثي الإنجليزي آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي، بالإضافة إلى عروض من الأهلي السعودي.