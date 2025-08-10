صفقة كبيرة.. فابرزيو رومانو يزف بشرى لجمهور النصر السعودي

زف الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، بشرى سارة لجمهور النصر السعودي، بالتعاقد مع صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى نادي النصر إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان، جناح فريق بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط كومان بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2027.

وقالت تقارير صحفية سابقة إن النادي الألماني رفض عرضًا من النصر للتعاقد مع كومان في الميركاتو الصيفي الجاري مقابل 22 مليون يورو.

ولكن رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، كشف: "كينغسلي كومان منفتح على الانضمام إلى النصر، والمحادثات جارية بشكل متقدم بين جميع الأطراف".

وأضاف: النصر قدّم عرضًا رسميًا إلى بايرن يوم الجمعة، كما كُشف حصريًا، الصفقة تسير على قدم وساق".

وأوضح رومانو أن نادي النصر قدّم عرضًا رسميًا جديدًا، تبلغ قيمته نحو 30 مليون يورو.

فيما ذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "النصر اتفق مع كومان على كافة الشروط الشخصية".

وأضاف: "إدارة النصر تخاطب نظيرتها في النادي الألماني للوصول إلى مبلغ منطقي لشراء عقده".

وحال موافقة بايرن ميونخ، سينضم الجناح الفرنسي إلى الفريق السعودي بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة وينتهي في 2028.

ويستعد النصر لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، حيث يواجه نظيره الاتحاد في الدور نصف النهائي، في نسخة تضم أيضًا فريقي الأهلي والقادسية.