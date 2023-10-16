يورو 2024: تأهل إسبانيا وتركيا واسكتلندا إلى النهائيات
أحرز غافي هدفا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ليقود إسبانيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بعد الفوز 1-صفر على النرويج في أوسلو اليوم الأحد.
وجاء الهدف بعد حالة من الارتباك داخل منطقة جزاء النرويج، لتنتهي بتسديدة يسارية من غافي مرت على يسار الحارس أوريان نيلاند.
وكانت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" قد ألغت هدفاً للإسبان في الدقيقة 20 سجله ألفارو موراتا بداعي التسلل.
وضرب الإسبان أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنهم قفزوا لصدارة المجموعة بـ15 نقطة، وبفارق الأهداف أمام إسكتلندا، بعد 6 مباريات لكليهما.
كما أن هذا الفوز يعني حسم بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة لصالح إسبانيا وإسكتلندا، مع تبقي مباراتين لكليهما، بينما توقف رصيد النرويج، أقرب منافسيهما، عند 10 نقاط في المركز الثالث، مع تبقي مباراة وحيدة للمنتخب الإسكندنافي.
وبهذا ينضم منتخبا إسبانيا وإسكتلندا لركب المتأهلين إلى ألمانيا، بعد بلجيكا وفرنسا، والبرتغال.
وصعدت تركيا أيضا إلى النهائيات اليوم بفوزها 4-صفر على ضيفتها لاتفيا لتضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة الرابعة.
ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.
ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد عشر نقاط، بعد فوزه على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.