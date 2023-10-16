يورو 2024: تأهل إسبانيا وتركيا واسكتلندا إلى النهائيات

كما أن هذا الفوز يعني حسم بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة لصالح إسبانيا وإسكتلندا، مع تبقي مباراتين لكليهما، بينما توقف رصيد النرويج، أقرب منافسيهما، عند 10 نقاط في المركز الثالث، مع تبقي مباراة وحيدة للمنتخب الإسكندنافي.

وبهذا ينضم منتخبا إسبانيا وإسكتلندا لركب المتأهلين إلى ألمانيا، بعد بلجيكا وفرنسا، والبرتغال.