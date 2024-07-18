أعلن نادي ريال مدريد رسميًّا تجديد عقد لوكاس فاسكيز حتى عام 2025.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الخميس: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكاس فاسكيز على تمديد العقد بين الطرفين، حيث سيظل اللاعب مرتبطًا بالنادي حتى الـ30 من يونيو 2025".

وأضاف البيان: وصل لوكاس فاسكيز إلى ريال مدريد في عام 2007، بعمر 16 عامًا، ولعب في جميع فئات فريق الشباب من يوڤينيل C إلى الكاستيا في عام 2014، في مواسمه التسعة التي دافع فيها عن قميص فريقنا الأول، كان جزءًا من الفريق، أحد أنجح العصور في تاريخنا، وقد فاز بـ21 لقبًا: 5 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، 4 دوري، لقب لكأس الملك و4 كأس السوبر الإسباني".

وتابع: "لوكاس فاسكيز لعب مع ريال مدريد 349 مباراة، سجل فيها 36 هدفًا، وهو لاعب دولي مع منتخب إسبانيا".

وكان ريال مدريد مدد أمس عقد الكرواتي لوكا مودريتش لمدة موسم جديد، ليحافظ بذلك على عناصر الخبرة بالفريق للموسم المقبل.