مفاجأة مدوية بشأن مصير محمود الخطيب مع الأهلي

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة مدوية، بشأن مستقبل محمود الخطيب مع النادي الأهلي المصري، وذلك بعد بيانه الصادر يوم الجمعة الماضي، بعدم الترشح مجددًا.

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عدم ترشحه لرئاسة النادي مجددًا، وأنه سيبدأ مرحلة علاج لأمراض أصابته.

وأشار إلى أن قرار عدم الترشح جاء "امتثالًا لنصيحة الأطباء".

وتولى الخطيب رئاسة النادي في ديسمبر 2017 خلفًا لمحمود طاهر، واستمر في المنصب حتى الآن.

لكن الظروف الصحية للخطيب، أثرت عليه بشدة ليختار في نهاية المطاف عدم الترشح لولاية جديدة.

مفاجأة جديدة تقلب الموازين

أكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن محمود الخطيب رئيس النادي سيتراجع عن قراره بعدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة.

وجاء تراجع الخطيب عن قراره، بعد الظهور السيئ للأهلي أمام إنبي في الدوري المصري وتعادله 1/1، وتراجع الفريق للمركز الـ15 في جدول الترتيب.

وقال المصدر إن الخطيب استجاب لضغط أعضاء مجلس الإدارة عليه بالعدول عن قراره، والترشح مجددًا.

وتابع أن الخطيب سيترشح في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، وسيُعيد تكوين قائمته الانتخابية.

وأشار إلى أن أمر خروج حسام غالي من قائمة الخطيب الجديدة والتي تستعد لخوض الانتخابات، أصبح أمرًا مؤكدًا.