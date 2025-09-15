إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

logo
رياضة
خاص

مفاجأة مدوية بشأن مصير محمود الخطيب مع الأهلي

مفاجأة مدوية بشأن مصير محمود الخطيب مع الأهلي
محمود الخطيبالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة مدوية، بشأن مستقبل محمود الخطيب مع النادي الأهلي المصري، وذلك بعد بيانه الصادر يوم الجمعة الماضي، بعدم الترشح مجددًا.

أخبار ذات علاقة

محمود الخطيب ووليد صلاح الدين

تدخل الخطيب للإنقاذ.. أول رد فعل من الأهلي المصري بعد كارثة إنبي

 

وأعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي عدم ترشحه لرئاسة النادي مجددًا، وأنه سيبدأ مرحلة علاج لأمراض أصابته.

وأشار إلى أن قرار عدم الترشح جاء "امتثالًا لنصيحة الأطباء".

وتولى الخطيب رئاسة النادي في ديسمبر 2017 خلفًا لمحمود طاهر، واستمر في المنصب حتى الآن.

لكن الظروف الصحية للخطيب، أثرت عليه بشدة ليختار في نهاية المطاف عدم الترشح لولاية جديدة.

أخبار ذات علاقة

فريق الأهلي المصري

"ضحوا بسنة".. شوبير يوجه اقتراحاً صادماً لإدارة الأهلي لإنقاذ الفريق

 

مفاجأة جديدة تقلب الموازين

أكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن محمود الخطيب رئيس النادي سيتراجع عن قراره بعدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة.

وجاء تراجع الخطيب عن قراره، بعد الظهور السيئ للأهلي أمام إنبي في الدوري المصري وتعادله 1/1، وتراجع الفريق للمركز الـ15 في جدول الترتيب.

وقال المصدر إن الخطيب استجاب لضغط أعضاء مجلس الإدارة عليه بالعدول عن قراره، والترشح مجددًا.

أخبار ذات علاقة

فريق الأهلي المصري

نوايا سيئة في الأهلي.. تعليق ناري من محمود أبو الدهب بعد التعادل مع إنبي (فيديو)

 

وتابع أن الخطيب سيترشح في الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، وسيُعيد تكوين قائمته الانتخابية.

وأشار إلى أن أمر خروج حسام غالي من قائمة الخطيب الجديدة والتي تستعد لخوض الانتخابات، أصبح أمرًا مؤكدًا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC