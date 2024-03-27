في زمن الذكاء الاصطناعي.. هل نشهد فِرقًا ومنتخبات بلا مدربين؟

قبل سنوات ليست ببعيدة كان جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم، يرفض بشدة إدخال التكنولوجيا بشكل مبالغ فيه في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.

مبررات بلاتر كانت أن الأخطاء جزء من متعة كرة القدم، وأن التكنولوجيا قد تذهب بتلك المتعة بعيدًا.

لكن الآن وبعد مرور سنوات على خروج بلاتر من حكومة كرة القدم العالمية وإبعاده عن أي نشاط يخص الرياضة المحبوبة، اتضح لنا بعض اللمحات الخطيرة من استخدام التكنولوجيا في كرة القدم.

حيث أعلن ليفربول مؤخرًا بشراكة مع نموذج ذكاء اصطناعي جديد من غوغل عن استخدام النادي الإنجليزي لذلك النموذج من أجل تحسين التعامل مع الركلات الركنية دون غيرها من الأمور.

ما هو نموذج غوغل لتحسين الركلات الركنية؟

النموذج يقوم ببساطة على دراسة عدد كبير للغاية من الركلات الركنية، ويحللها بشكل عميق من خلال خوارزميات تعليم الذات الخاصة به.

المذهل هنا أن النموذج ذلك لم يعتمد فقط على تعليم الذات، إنما حصل على كم بيانات هائل من قبل خبراء في نادي ليفربول، ودمج كل ذلك ليخرج بأفضل النتائج في كل حالة.

النموذج يدرس طول ووزن اللاعب وتمركزه في الملعب ومدى سرعته وطريقة تحركه عند تنفيذ الكرات الثابتة.

وبحسب ما ذكر البيان المشترك بين غوغل ونادي ليفربول فهؤلاء الخبراء كانوا يستعينون برأي النموذج في 90% من الحالات التي يقدم فيها المشورة، بدلًا من رأيهم التكتيكي الخاص بهم.

النموذج يخبر المدربين بمن هو اللاعب الذي يملك احتمالية أكبر للحصول على الكرة، وما إذا كان سيستطيع التسديد، وكم مرة نجحت التكتيكات المماثلة في المحاولات الماضية.