باريس سان جيرمان يحدد سعرا غير مسبوق لبيع 15% من النادي
يسعى ملاك باريس سان جيرمان القطريين للحصول على سعر بيع غير مسبوق بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات يورو) في الوقت الذي سعوا فيه لاستثمارات جديدة في النادي.
ومنذ الصيف الماضي، سعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي لاستثمارات جديدة من خلال بيع 15% من حصتها في النادي. ومنذ ذلك الحين دارت المناقشات بين مختلف الأطراف المهتمة.
وقال ناصر الخليفي ممثل الملاك في فرنسا ورئيس النادي لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الاقتصادية البريطانية إن المحادثات بشأن الحصة البالغة 15% تجري في ظل تقييم النادي بـ "4 مليارات يورو".
وكانت هناك بعض الاقتراحات بأن الملاك قد يفقدون شهيتهم للرياضة قريبا بعد استضافة مونديال قطر المستمرة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكن الخليفي سخر من هذه الفكرة.
وقال: "باريس سان جيرمان استثمار في الرياضة - نحن فخورون بالنادي ومشجعينا. لدينا مشروع طويل الأمد هنا. نحن بحاجة إلى ملعب جديد. نحن بحاجة لامتلاك الملعب".
وبرز باريس سان جيرمان كواحد من اللاعبين الرئيسيين في كرة القدم العالمية، حيث أنفق القطريون أكثر من مليار جنيه إسترليني على الانتقالات وحدها خلال فترة ملكيتهم. وشمل ذلك شراء نيمار بقيمة 222 مليون جنيه إسترليني في العام 2017، بعد التعاقدات رفيعة المستوى مثل ديفيد بيكهام - سفير كأس العالم في قطر - وزلاتان إبراهيموفيتش.
وانضم كيليان مبابي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، إلى النادي في نفس الصيف مقابل مبلغ وصل إلى حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن البيع المحتمل لحصة 15% في النادي بهذا التقييم الهائل الذي يتجاوز سعر بيع تشيلسي يأتي في الوقت الذي يبحث فيه كل من ليفربول ومانشستر يونايتد عن مستثمرين جدد ومشترين محتملين.
ويقال إن ليفربول يسعى للبيع مقابل 2.7 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يمثل ربحا هائلا من 790 مليون جنيه إسترليني اشترت بها مجموعة "Fenway Sports Group" النادي منذ أكثر من 10 سنوات.
وفي غضون ذلك، أصدر مانشستر يونايتد، الأسبوع الماضي، بيانا أعلن فيه عن نيته السعي وراء الاستثمار في النادي حيث يتطلع إلى تجديد ملعب أولد ترافورد ومركز تدريب كارينغتون.
وتعتمد قوة مانشستر يونايتد على شغف وولاء الجماهير حول العالم والتي تصل إلى 1.1 مليار معجب ومتابع.
وجاء في بيان صادر عن الرئيسين المشاركين أفرام وجويل غليزر: "بينما نسعى لمواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، وافق مجلس الإدارة على إجراء تقييم شامل للبدائل الإستراتيجية. سنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا وأن مانشستر يونايتد يزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل".