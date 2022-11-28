باريس سان جيرمان يحدد سعرا غير مسبوق لبيع 15% من النادي

يسعى ملاك باريس سان جيرمان القطريين للحصول على سعر بيع غير مسبوق بقيمة 3.4 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات يورو) في الوقت الذي سعوا فيه لاستثمارات جديدة في النادي.

ومنذ الصيف الماضي، سعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية المالكة للنادي لاستثمارات جديدة من خلال بيع 15% من حصتها في النادي. ومنذ ذلك الحين دارت المناقشات بين مختلف الأطراف المهتمة.