تقرير: سفيان أمرابط يقترب من مانشستر يونايتد
كشف الصحفي المغربي عزام أنس أن مواطنه سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
وبحسب الصحفي المغربي، فقد توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع فيورنتينا للتعاقد مع أمرابط البالغ من العمر 26 عاما.
وحال إتمام الصفقة، فإن أمرابط سيكون ثالث صفقات مانشستر يونايتد الصيفية بعد ماسون ماونت من تشيلسي وأندريه أونانا من إنتر ميلان.
وذكر عزام أنس أنه تم تحديد موعد الفحص الطبي قبل استكمال نقل أمرابط إلى أولد ترافورد.
ويقدر فيورنتينا قيمة اللاعب المغربي الدولي بما يتراوح بين 28 و30 مليون يورو، لكن يمكن "على الأرجح" تقديم عرض بقيمة 25 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت كما ذكر موقع "manutdnews".
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مانشستر يونايتد النادي الوحيد المهتم بجدية بالتعاقد مع سفيان أمرابط.
وأوضح أنه يتعين على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة زيادة عرضه بمقدار 3-5 ملايين يورو لإتمام الصفقة.
وكان أمرابط عنصرا مهما في إنجاز منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يخسر أمام فرنسا.
وزاد اهتمام الأندية بأمرابط بعدما صعد مع فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه خسر 1/2 أمام ويستهام.
وكانت صحيفة "ديلي إكسبريس" قد كشفت قبل أيام أن مانشستر يونايتد "سرّع" مفاوضاته مع فيورنتينا؛ من أجل التعاقد مع سفيان أمرابط.
وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أمرابط، لكن يبدو أن وجهة اللاعب ستكون أولد ترافورد.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.
والنادي الإيطالي منفتح على بيع أمرابط هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو، كما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" قبل أيام.