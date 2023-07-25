تقرير: سفيان أمرابط يقترب من مانشستر يونايتد

وكان أمرابط عنصرا مهما في إنجاز منتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم 2022، قبل أن يخسر أمام فرنسا.

وزاد اهتمام الأندية بأمرابط بعدما صعد مع فيورنتينا إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه خسر 1/2 أمام ويستهام.

وكانت صحيفة "ديلي إكسبريس" قد كشفت قبل أيام أن مانشستر يونايتد "سرّع" مفاوضاته مع فيورنتينا؛ من أجل التعاقد مع سفيان أمرابط.

وارتبط برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعاقد مع أمرابط، لكن يبدو أن وجهة اللاعب ستكون أولد ترافورد.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أمرابط شارك في 107 مباريات مع فيورنتينا، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، وينتهي عقد اللاعب في يونيو 2024.

والنادي الإيطالي منفتح على بيع أمرابط هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو، كما ذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" قبل أيام.