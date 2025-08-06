أحلم بتقديم شخصية تاريخية مثل خالد بن الوليد أو الخطيب.. فنان مصري يفجر جدلا

فجر الفنان محمد فراج جدلا واسعا خاصة بين جماهير كرة القدم في مصر، بعدما أعرب عن رغبته في تقديم شخصيات تاريخية في مسيرته الفنية واضعا اسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، بين هؤلاء الأسماء التي يرغب في تجسيد مسيرتها على الشاشة.

وكان فراج، المعروف بتشجيعه القوي للنادي الأهلي المصري، ظهر في مشهد تمثيلي مع محمود الخطيب ضمن أحداث مسلسل "كتالوج" الذي يعرض حاليا عبر منصة "نتفليكس".

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وجاء ظهور الخطيب في المسلسل على خلفية إحدى الأمنيات للفنان الراحل نبيل الحلفاوي والذي تربطهما علاقة صداقة قوية منذ زمن بعيد، حيث قبل رحيل الحلفاوي كان نجله المخرج وليد الحلفاوي يعمل على مسلسل "كتالوج"، وبالفعل طلب نبيل الحفاوي من الخطيب أن يساند نجله ويظهر معه في مشهد مؤثر يتحدث فيه عن دعم الأبناء وكيف يقوي الأب أواصر المحبة والدعم والمساندة لأولاده، وتشجيعا منه على التربية الإيجابية وزرع القيم للأجيال القادمة.

وقال فراج في تصريحات لـ"سكاي نيوز" إنه يتمنى تجسيد سير ذاتية لشخصيات تاريخية، وذلك لحبه الشديد في التاريخ ورغبته في التعمق أكثر في تفاصيلهم، حيث قال: "أنا نفسي جدًا أقدم سِيرا ذاتية لشخصيات تاريخية وذلك لحبي الشديد للتاريخ".

وأضاف فراج: "نفسي أقدم شخصية خالد بن الوليد، هي من أكثر الأدوار التي أحلم بتنفيذها، وأيضا نفسي أعمل شخصية الدكتور مصطفى مشرفة، وهو كان عالما كبير جدًّا ولم يأخذ حقه، وشخصيته فيها دراما وتشويق علمي".

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وأضاف: "وكروياً نفسي أعمل قصة محمود الخطيب، الكابتن الأسطورة، لأن حياته مليئة بالنجاحات والإنجازات والتحديات".

ويعد محمود الخطيب من أبرز أساطير الأهلي والكرة المصرية وحصد العديد من البطولات مع الفريق الأحمر والفراعنة على مدار تاريخه، كما حصل على ألقاب فردية كثيرة، أبرزها أفضل لاعب أفريقي عام 1983 من مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى لقب هدّاف الدوري المصري في موسمي 1977-78 و1980-81 وهو أحد أعضاء نادي أصحاب المائة هدف في الدوري المصري برصيد 109 أهداف.